Em São João, idoso atira no cunhado após briga por herança

Um idoso de 73 anos foi preso em São João da Boa Vista após atirar contra o cunhado de 70 anos, na terça-feira, dia 10. A vítima foi atingida na mão e socorrida para o hospital. A irmã do atirador foi agredida e ficou ferida na cabeça.

Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Militar informou que a tentativa de homicídio foi motivada após uma briga dos irmãos por uma herança. O crime aconteceu por volta das 12h em um comércio na Rua Ademar de Barros, no Centro.

De acordo com a Polícia Civil, dois irmãos, um idoso e uma idosa, discutiram por conta da herança de um terreno que possuem em comum. Nas imagens, é possível ver o idoso com a arma fazendo ameaças e agredindo a irmã, de 70 anos. O marido dela tentou intervir e levou um tiro na mão, mas não é possível ver o momento do disparo.

A PM foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou uma mancha de sangue no chão e o casal na via pública. O homem atingido pelo tiro estava com uma das mãos enfaixada e a idosa estava com a cabeça enfaixada. Os dois aguardavam pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a polícia, testemunhas contaram que o autor do disparo estaria escondido em uma casa próxima ao local. O atirador foi localizado e entregou aos policiais um revólver calibre 38, que foi apreendido. Ele foi preso em flagrante e recolhido à Cadeia.