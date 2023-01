Encontro do Juá foi um sucesso

O Segundo Encontro do Juá Futebol Clube e Amigos do Toninho aconteceu no último sábado, dia 7, e reuniu mais de 80 pessoas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O evento começou a ser organizado em novembro do ano passado, com o objetivo de que os atletas que jogaram no time e eram amigos de Antônio Domingos, o conhecido Toninho do Juá, se reencontrassem.

À Gazeta de Vargem Grande, Caio Vinícius Vargas Padovan, organizador do evento e atleta do Juá por mais de 20 anos, contou que o evento foi um sucesso, arrecadando mais de 70 kg de alimentos, que foram doados ao Hospital de Caridade na segunda-feira, dia 9.

O torneio terminou em 5 a 4 para o time laranja. Após o jogo, os participantes confraternizaram no Bar do Valdessi. “Fizemos um jogo só, muitos que vieram não jogam mais. Não jogaram por algum motivo, mas o restante foi revezando para todos jogarem um pouco”, contou.

Ao jornal, Caio já adiantou que a terceira edição do evento já está confirmada. “Todo ano iremos fazer na primeira ou na segunda semana de janeiro. Quero ver se consigo organizar melhor porque muita gente não veio e a tendência é só crescer o número de participantes. Para o próximo ano já tenho alguns patrocínios encaminhados, então, se Deus quiser, será melhor ainda”, disse.