Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Andréa de Fátima Basílio, aos 46 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Solteira; deixa a mãe Neiva; o pai Clésio; os irmãos Marina e Mateus; a cunhada Elaine; e os sobrinhos Luís Otávio, Victor Miguel e Sophia. Foi sepultada no dia 11 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Renato Donizete Leandrin, aos 47 anos de idade, no dia 09 de janeiro. Deixou a esposa Márcia Helena Matrini; as filhas Richele, Rayssa e Rayani; e os netos Manuela e Benício. Foi sepultado no dia 10 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Santa Basílio da Fonseca, aos 83 anos de idade, no dia 08 de janeiro. Deixou o marido Victor da Fonseca; os filhos Isabel, Josiane e Rodrigo; os genros Regilson e Guilherme; e os netos Diogo e Débora. Foi sepultada no dia 08 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Teixeira da Costa Bortoluci, aos 79 anos de idade, no dia 07 de janeiro. Viúva de Maércio Florentino Bortoluci; deixou os filhos Márcio, Carlos e Edimar; as noras Regiane, Daniela e Erika; e os netos Gabriel, Lívia, Maria, Eloiza e Francisco. Foi sepultada no dia 08 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sueli Aparecida Canato, aos 60 anos de idade, no dia 07 de janeiro. Deixou o marido Marcos Donizete; os filhos Regiane, Cristiano, Carlos, Aline e Erivelton; os netos Luís Fernando e Vitória; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 08 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

