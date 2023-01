Pré Carnaval da Apae será no dia 4 de fevereiro

O Pré Carnaval 2023 em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul será no dia 4 de fevereiro, das 16h às 0h e já está com os convites esgotando. O evento acontecerá no Residencial Parque das Macadâmias, na estrada que liga Vargem a Lagoa Branca.

Os ingressos já estão no 3º lote por R$ 150,00, com ponto de venda exclusivo na Tecna Power. Crianças de até 11 anos não pagam. O buffet do evento será comida de boteco com o consumo livre. As bebidas e drinks serão vendidos à parte.

Na ocasião, as atrações prometem animar os participantes, sendo o grupo Si Tivesse Dó com roda de samba, banda PopMix, a bateria de ouro Asas Show e o Dj Marcelo Milan.