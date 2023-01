Preparativos para a Festa do Milho estão a todo vapor

A 15ª edição da Festa do Milho já está com data marcada e os preparativos estão a todo vapor. Durante o tradicional evento, acontecerá o 11º Festival de Música Sertaneja e as entidades estarão servindo deliciosos pratos preparados com milho na praça de alimentação.

O Departamento de Cultura e Turismo já está organizando as entidades participantes, bem como as atrações que se apresentarão no evento.

Para aumentar os lucros no evento, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul está pedindo doação de peças de muçarela, peito de frango, carne moída e tomate, que podem ser entregues até o dia 7 de fevereiro na entidade, à Rua Alcino Alves Rosa, nº 160, na Vila Santana. Aqueles que quiserem ajudar, também podem realizar sua doação em dinheiro pelo Pix da entidade, que é o CNPJ 46.720.587.0001-04.