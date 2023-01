A favor da democracia, sempre!

Faz tempo que este jornal vem se posicionando contra atos e atitudes que possam levar as pessoas a confundirem a liberdade concedida pelo regime democrático que o Brasil vive, com a destruição da própria democracia.

Não restam dúvidas que desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu democraticamente o poder, a espiral de atentados contra a democracia vinha sendo alimentada por ele, quer seja sinalizando aos seus eleitores e seguidores que o Exército poderia ser a salvação do país para qualquer infortúnio que sua visão deturpada de poder concebia, como por exemplo ele perder as eleições, quer questionando a todo o momento a lisura das urnas eletrônicas a uma possível derrota através do voto para um outro candidato, especialmente para o ex-presidente Lula da Silva, do PT. Ao levar os seus eleitores e seguidores a desacreditarem dos meios de comunicação do país, principalmente redes de televisão, com ataques especialmente dirigidos à Rede Globo, que se tornou ‘Globo Lixo’ para milhões de seus eleitores e também jornais de grande circulação do país, como a centenária Folha de São Paulo, que virou ‘Folha Lixo’, canalizou toda sua campanha golpista para as redes sociais, onde imperou o seu gabinete do ódio, espalhando inverdades e fake news que lhes convinha. Seus ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral eram quase que diários, criando um clima de tensão que foi empolgando os mais desavisados a se apropriarem da bandeira do Brasil e de símbolos como a família, a religião e outros temas caros à extrema direita que passou a encarnar e fazer acreditar que ele seria a salvação do Brasil.

Para canalizar tudo, incentivou a ida de uma horda de fanáticos a se instalar em frente a quarteis do Exército a pedir a intervenção das Forças Armadas para depor o presidente legitimamente eleito em outubro de 2022. Deu no que deu, invasão dos prédios dos três Poderes em Brasília no domingo do dia 8 de janeiro, com todo o show de horror que o Brasil presenciou e também causando indignação em todo o mundo civilizado.

Com as investigações em andamento pela Polícia Federal e pelo Poder Judiciário e também de uma CPI do Congresso a ser instalada, cada vez mais vai se apurando que o que estava se construindo ao entorno de Bolsonaro, era um verdadeiro golpe de Estado para ele tomar o poder de fato, que só não se efetivou graças ao fortalecimento de nossas instituições democráticas.

A Gazeta de Vargem Grande é um pequeno jornal do interior de São Paulo, uma pequena cidade deste Brasil tão vasto e sua posição sempre foi e será a favor da democracia. Pode não significar muito, mas procuramos nestes mais de 40 anos de existência, cumprir com nosso papel em defesa de um Brasil onde quem tira e coloca os governantes no poder, é a população através do voto sagrado e assegurado pela Constituição Federal, que alguns aloprados tentaram rasgar nos últimos tempos.