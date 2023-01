Gente e Fatos

Rita

Rita de Cássia Mesquita comemorou a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 13, quando recebeu os cumprimentos do marido Hélio, dos filhos Leonardo e Guilherme, das noras Gabriela e Débora e do neto Pedro, com quem divide a foto. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana

A psicopedagoga Juliana Galles Nicolo Zocolatto troca de idade neste domingo, dia 15, recebendo os cumprimentos do marido Marcos, da filha Vitória e dos pais Elenita e Trovão. Foto: Arquivo Pessoal

Graziela

Graziela Olinda Bernardes celebra a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 16, recebendo os cumprimentos do marido Edmar, dos filhos Jhonatan e Liz, dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Fernando

O engenheiro de software Fernando Gabricio celebra a chegada da nova idade neste domingo, dia 15, recebendo os parabéns da esposa, do filho, dos pais, do irmão e dos tios. Foto: Arquivo Pessoal

Eric

O empresário Eric Miller celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 20, quando recebe as felicitações da esposa Yasmin, do filho Léo e dos pais Sérgio e Ivone. Foto: Arquivo Pessoal

Deuza

Deuza Maria Cherubini Rosseto, funcionária aposentada da secretaria da Agricultura, comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 16, recebendo o carinho dos familiares e amigos, em especial, dos netos Bernardo, Henrique e Cecília. Foto: Arquivo Pessoal

Evânia

Evânia Amélia Coracini da AAMA – Associação Amigos dos Animais, comemora a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 16, recebendo as felicitações do marido Carlos Roberto, dos filhos Ricardo e Fernando, dos netos Kennedy, junto na foto, Brayan, Alice, Miguel e Rafael. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna

Bruna de Melo Taú soprou sua quinta velinha no último dia 4, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Vanessa e Thel, dos avós Célia, Clóvis, Dague e Armando, dos padrinhos Priscila e Marcelo, dos tios Carla, Magno, Renata e Rogério e dos primos Giovana, Amanda, Álvaro e João Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Delso

O funcionário municipal Delso Bruno Júnior celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 18, quando recebe os parabéns da esposa Sandra, dos filhos Gabriel e Bruna e do netinho Lazuli. Foto: Arquivo Pessoal

Leandro

O funcionário público Leandro Rossi Rotta troca de idade neste sábado, dia 14, recebendo as felicitações da mãe, dos irmãos, primos, sobrinhos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Cidinha

Cidinha Navas aniversaria nesta segunda-feira, dia 16, recebendo o carinho do marido Francisco, dos filhos e netos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciano

O representante comercial Luciano Filippini Bedin troca de idade na terça-feira, dia 17, quando recebe os cumprimentos da esposa Érica, da filha Luana, do genro Nathan, do neto Benjamin e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

Aline Gregório celebra seu aniversário na terça-feira, dia 17. À frente das felicitações estão Jack e Lorenzo, juntos na foto, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Aniversário de Casamento Luiza e Felipe

Luiza e Felipe Selegatto comemoram seu aniversário de casamento nesta segunda-feira, dia 16, e recebem as felicitações de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Nascimento de João Ligabue Tatai

Promovendo Francisco a irmão mais velho, João Ligabue Tatai, filho de Helena de Paiva Ligabue e Eduardo Yuri Tatai, nasceu no último sábado, dia 7, em Vitória da Conquista, na Bahia. Sua chegada trouxe ainda mais alegria para os avós Fátima, Tadeu, Arlete e Getúlio, para os tios Lígia e Rafael, Fernanda e Isabela Gião, Sara, Marcelo e Isabela, Fernanda, e para os primos Eva e Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Aniversário de Casamento de Fátima e Tadeu

Nesta segunda-feira, dia 16, Fátima e Tadeu Ligabue celebram mais um ano de união matrimonial e recebem os cumprimentos das filhas Lígia, Helena, Sara e Fernanda, dos netos Francisco, Pedro e João, dos genros Rafael e Eduardo e da nora Isa

Nasceram os gêmeos Gael e Theo

Os gêmeos Gael da Costa Radaeli e Theo da Costa Radaeli nasceram no último dia 5. Filhos de Gabriel da Cunha Radaeli e Tamires Fernanda da Costa, os gêmeos chegaram para fazer companhia ao irmão Higor e trouxeram ainda mais alegria para os avós Rosemeire, Carlos, José Geraldo e Maria de Fátima. Foto: Arquivo Pessoal

Luís Eduardo

Em Cosmópolis onde reside, o corretor de imóveis Luís Eduardo de Paiva Agostini brinda seu aniversário neste sábado, dia 14, junto a esposa Bruna, as filhas Marina e Luíza e a mãe Bernadete. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael

O administrador fiscal Rafael Donizete Barreto Guazzelli comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 18, quando recebe os cumprimentos da esposa Mariana Cristieli e dos filhos Agatha e Nicolas. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

Neste sábado, dia 14, a dentista Patrícia Scalfo Máximo festeja a mudança de idade e recebe o carinho do marido Antônio, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Stéfany

A estudante de nutrição Stéfany Pasquini Maia brinda seu aniversário nesta segunda-feira, dia 16. Os parabéns ficam por conta do marido Felipe, da filha Manuela, da mãe Cássia, do avô Gregório, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Enzo e Matheo

Em Casa Branca, neste sábado, dia 14, Matheo Toquini do Carmo e Enzo Toquini do Carmo festejam seu 9º aniversário e recebem os parabéns dos pais Hione e José Geraldo, do irmão Pedro, dos avós Rosa e Américo, conhecido como Meleco, e dos tios e primos. Foto: Arquivo Pessoal

Regina e Guilherme

Avó e neto celebram juntos seus aniversários nesta semana. Na quinta-feira, dia 19, Regina de Fátima Rigamonti Macedo completa 66 anos de idade e seu neto Guilherme Macedo Mazetto celebra seu 11º aniversário. As felicitações ficam por conta de toda a família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal