Câmara aprovou os R$ 17 milhões para o SAE

Os vereadores aprovaram durante reunião extraordinária realizada na quinta-feira, dia 12, o projeto de lei de autoria do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) que visa um empréstimo de R$ 17 milhões na linha de crédito FINISA junto à Caixa Federal, para investimento junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE). O prazo de pagamento é de 96 parcelas, com 24 meses de carência. Na próxima edição, a Gazeta de Vargem Grande vai trazer matéria completa a respeito.

Pulando do barco

O conhecido Véio da Havan, o empresário Luciano Hang, que sempre foi um bolsonarista de primeira hora, financiando e defendendo Bolsonaro, agora já faz acenos ao governo do presidente Lula do PT. A atitude de Hang já está causando nas hostes bolsonaristas, que na internet pintaram o terno do empresário de vermelho com direito a estrelinha na lapela do paletó. Não à toa, agora vermelho, o véio viralizou na internet. Também ganhou o apelido de Véio de Havana, em alusão à capital de Cuba.

Magoado

O vereador Paulinho da Prefeitura ficou magoado com seus companheiros de Câmara que não aprovaram seu pedido de vista para melhor análise do projeto de lei que limitava o índice de aumento que a prefeitura poderia dar no IPTU de 2023, em no máximo 25% do ano anterior. Vendo que seu pedido não seria aceito, Paulinho retirou da pauta de votação, sem antes, porém, questionar seus pares sobre a atitude de não aprovarem o seu pedido.

Mansões

Paulinho disse que queria estudar melhor o projeto, questionando sobre os aumentos verificados no ano passado e a nova planta genérica dos imóveis. O fato ocorreu na última sessão extraordinária realizada quinta-feira, sobre aprovação de mudanças no Código Tributário com relação aos novos valores do IPTU. Durante as discussões, Paulinho disse que existem mansões em Vargem, cujos IPTUs não constam as construções e sim, terrenos vazios. A verificar os desdobramentos da denúncia do vereador nos próximos capítulos sobre o IPTU 2023.