Câmara aprova aumento do Bolsa Família para Frente Social

Quem passa pelas ruas e praças de Vargem Grande do Sul, já acostumou a ver os trabalhadores da Frente Social realizando a limpeza e outros procedimentos de conservação dos meios públicos da cidade. Agora no novo uniforme, a Frente é constituída principalmente por mulheres e são elas que exercem esta importante tarefa de manter a cidade limpa e ordeira.

Na semana passada, na reunião extraordinária realizada dia 13 de janeiro, os vereadores aprovaram o projeto de lei do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), aumentando o valor da bolsa auxílio dos trabalhadores do Programa de Incentivo ao Trabalho e Orientação Social denominado Frente Social.

Para os credenciados que frequentarem os cursos e exercerem as atividades práticas, o valor da bolsa auxílio passou de R$ 225,00 para R$ 250,00 por módulo semanal, acrescido de R$ 35,00, no caso de cumprimento integral de todo o conteúdo previsto no módulo. Antes o acréscimo era de R$ 25,00. Com os novos aumentos, a bolsa auxílio passou de R$ 250,00 para R$ 285,00 por cada semana trabalhada, totalizando R$ 570,00 por mês.

Hoje trabalham na Frente Social cerca de 40 pessoas de ambos os sexos e como há rodízio semanal entre os trabalhadores, a frente emprega em torno de 80 pessoas por mês no seu programa, que exercem serviços de limpeza de ruas, praças, cemitérios, bosque, barragem, eventos na cidade, faxina de prédios públicos, dentre outros serviços gerais.

Segundo apurou o jornal, o objetivo do programa é atingir 160 famílias por mês, uma vez que cada família só pode cadastrar um trabalhador. Para a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, a diretora do departamento de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues comentou que o programa que teve sua participação na criação, foi instituído pelo prefeito Amarildo em 2011 e visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade, que estejam desempregadas e constam do Cadastro Único do Governo Federal.

A diretora comentou que além do recebimento da bolsa, que ajuda no custeio da família, os trabalhadores são acompanhados por técnicos e fazem cursos de capacitação para terem oportunidade de ingressarem em novos mercados de trabalho. Segundo Eva, um dos grandes problemas verificados é a falta de escolaridade das pessoas que fazem parte da frente. “As equipes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) juntamente com o departamento de Educação, estudam oferecer ensino fundamental a estas pessoas. Também a complementação do ensino médio para quem precisa”, afirmou a diretora da Ação Social.

Limpando e sujando

Para Marcelo Teixeira, que é o chefe da equipe, o trabalho executado pela Frente Social é muito importante para a manutenção da limpeza do município. Eles estão devidamente uniformizados, recebem Equipamento de Proteção Individual-EPI e as ferramentas para o trabalho.

“São pessoas que trabalham e merecem todo respeito. A população precisa valorizar estes trabalhadores, colaborando, evitando jogar sujeira nas calçadas e praças”, afirmou. Ele disse que muitas vezes estes trabalhadores acabam de limpar um local e vem uma pessoa e joga lixo e entulho, sujando tudo novamente. “Acabam por não respeitar o trabalho da Frente Social, cujos trabalhadores contribuem enormemente com a limpeza pública do município”, afirmou o chefe da equipe.

Para fazer parte da Frente, explicou Marcelo que a pessoa tem de procurar o CRAS, junto ao departamento de Ação Social, estar desempregada, fazer o Cadastro Único e passar pela entrevista de uma assistente social do departamento.