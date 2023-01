Casal morre em acidente em São João

Após acidente entre um carro e uma moto em São João da Boa Vista, o casal Fernando dos Santos Costa, de 42 anos, e Ana Lúcia Inácio, de 38 anos, morreram na tarde de domingo, dia 15, na Vila Loyola.

O acidente ocorreu no cruzamento das Ruas João Pessoa e Carolina Malheiros. De acordo com o portal de notícias G1, a Polícia Militar informou que um Gol teria batido em uma moto na qual estava um casal.

O homem morreu no local. A mulher foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do Gol foi preso em flagrante pela Polícia Militar e apresentado no Plantão Policial, onde foi confirmada a sua prisão. A Justiça de São João decretou a conversão da prisão do homem responsável pela morte do casal em prisão preventiva após as apurações iniciais apontarem que ele teria furado sinal vermelho e dirigido na contramão.

A conversão da prisão ocorreu durante a audiência de custódia realizada na segunda-feira e a decisão foi tomada pela juíza Elani Mendes Marum, que se baseou em imagens de câmeras de segurança que mostram o motorista furando um sinal e transitando na contramão. Diante dos fatos, ele deverá responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar.