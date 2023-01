Duas motos furtadas foram localizadas pela PM

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul localizou na tarde de quinta-feira, dia 19, duas motos que haviam sido furtadas durante a madrugada. Segundo o informado, as duas motos estavam em um terreno baldio na Avenida São João, no Jardim São Luís.

Os PMs foram ao local e realizaram contato com uma das vítimas, que relatou que sua sogra passou pelo local e viu as motos que haviam sido furtadas na noite anterior. As motos estavam escondidas na vegetação, sendo liberadas para os proprietários.