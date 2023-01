Rapaz foi pego após tentar furtar casa no Jd. Dolores

Um rapaz foi pego na madrugada de sexta-feira, dia 13, após tentar furtar uma residência na Rua Rogério Otero, no Jardim Dolores. O morador conseguiu conter o homem e acionou a Polícia Militar, que compareceu no local.

De acordo com o informado à Gazeta de Vargem Grande, o rapaz estava em cima da casa sondando e foi achado pelo cachorro, que o acuou. O morador da residência saiu para ver o que estava acontecendo e viu o rapaz no telhado.

Segundo o explicado, ele pegou a escada e subiu na casa, conseguindo imobilizar o rapaz e ficou segurando-o até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista e o morador da residência realizou o boletim de ocorrência. Como nada foi furtado, o rapaz foi solto em seguida.