O adeus ao Bar do Paulo Martins

Tadeu Ligabue

As tardes na calçada em frente ao Bar do Paulo Martins, já não são mais as mesmas para muitos dos seus habituais frequentadores. Situado logo no finalzinho da Rua do Comércio, onde antigamente era a saída para São Sebastião da Grama e hoje é o caminho que leva ao Bosque Municipal e à Barragem do Rio Verde, o local era inspirador para tomar uma cerveja geladinha e colocar a conversa em dia, além de apreciar a movimentação de pessoas e sentir o entardecer em Vargem Grande do Sul.

Lá também podia se observar o passar do tempo, do soprar de uma brisa gostosa que ajudava a refrescar ainda mais, de uma súbita mudança para a chuva que se anunciava, do vai e vem dos frequentadores da barragem, de carros e motos que passavam e sempre geravam uma conversa ou um assunto a ser debatido, às vezes calorosamente, às vezes só amenidades que é o que mais cabe em um boteco de esquina.

Nesta segunda-feira, dia 16, o bar foi oficialmente fechado e para dar o adeus ao local que reuniu durante muitos anos os ‘amigos do Paulo Martins’, seu filho Raul Martins, que estava tocando o empreendimento, convidou os frequentadores para a ‘última rodada’ – que certamente não será a última – preparando algumas comidas, como torresmo, joelho de porco, espetinho de alcatra, baurus, pastel e isca de tilápia.

Paulo Martins Rui, faleceu aos 78 anos de idade, no dia 19 de agosto de 2022. Muito conhecido por seu lado comercial, durante muitos anos foi proprietário do bar que leva seu nome. Começou as atividades em 1978, possuindo o bar e bocha na esquina da Rua 1º de Maio com a Rua São Pedro e depois mudou-se para a Rua do Comércio, na esquina com a Praça Washington Luís e depois para o imóvel logo mais à frente, na esquina com a Rua Silva Jardim, onde deu-se a despedida.

“A última Brahma gelada no PM foi dedicada aos amigos do meu pai”, afirmou Raul, que agradeceu a presença de todos, dizendo que foi um ciclo importante e maravilhoso que todos vivenciaram. “Sei que meu pai está muito feliz por saber das grandes amizades que fez nessa vida e todos foram muito importantes para ele”, falou.