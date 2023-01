Após um mês, obra de construção de ponte sobre o Rio Verde continua parada

Passado mais de um mês que as obras de construção da ponte ligando a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor tiveram início, elas continuam paralisadas. Alguns moradores próximos ao local questionaram o atraso da obra e mostraram-se preocupados com as chuvas e a erosão que o rio possa causar no local, onde têm suas residências.

Segundo apurou o jornal junto ao vereador Antônio Sérgio da Silva (PSDB), que mora nas proximidades do bairro, a causa da paralização seria devido às chuvas que não têm dado trégua para que os trabalhadores possam continuar com seus serviços. Ele acredita que não há perigo para os moradores vizinhos.

Antiga reivindicação dos moradores dos bairros próximos ao Jardim Redentor, a obra terá um custo de cerca de R$ 1.100.000,00, cuja verba é oriunda da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), conseguida através do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), com a participação dos vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, que solicitaram recurso para a obra ao deputado.

Obra está paralisada por causa das chuvas. Fotos: Reportagem