Caminhão Vac-All do SAE chegou na última semana

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), através do seu Superintendente, Celso Bruno, recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 18, um caminhão Vac-All, adquirido com recursos próprios.

A nova aquisição do SAR trata-se de um caminhão 4X2 (toco) zero km, com capacidade mínima de 16 mil kg, potência de 250 a 280 CV, dotado de um equipamento combinado com dispositivo de jatos de água de alta pressão e sucção a vácuo tipo Vac-All com capacidade de 10 mil litros.

O caminhão será uma ferramenta de grande importância no dia a dia do SAE, em ações de desentupimento de rede, limpeza, sucção e transporte de resíduos de esgoto, entre outros benefícios.

De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), além de realizar os serviços, o caminhão trará economia ao SAE, pois esse tipo de veículo era contratado algumas vezes no mês. Segundo o informado, o SAE investiu R$ 788.400,00 de recursos próprios na aquisição do caminhão.