Chuvas estão atrapalhando Operação Tapa Buraco

Os últimos meses em Vargem Grande do Sul foram marcados pela chuva. A cidade já sofria com buracos nas ruas e, com as chuvas, os moradores viram a situação se tornar ainda mais problemática.

As avenidas Hermeti Piochi de Oliveira, Sargento Cassiano, Teotônio Vilela e Regato, e as ruas de alguns bairros como o Jardim Paulista, o Jardim Fortaleza e a Vila Santana, além de ruas do Centro, como a Quinzinho Otávio e Padre José Valeriano, são queixas constantes dos moradores devido aos buracos.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que possui uma usina de asfalto a frio, dois caminhões, dois rolos compactadores, dois motoristas e seis servidores que trabalham diariamente na Operação Tapa Buraco.

Segundo o explicado, a operação nunca foi paralisada. “Os servidores trabalham diariamente para realização deste trabalho. O grande volume de chuvas que tem caído nos últimos meses, praticamente todos os dias acaba dificultando o trabalho, pois quando chove não é possível realizar a operação, mas qualquer estiagem a equipe já está nas ruas”, disse.

A prefeitura pontuou que outro fato que agrava a situação dos buracos pela cidade é que com o grande volume de água das chuvas, novos buracos são abertos e os que já existem ficam maiores.

Queixas

Na terça-feira, dia 17, a Gazeta de Vargem Grande publicou em suas redes sociais um vídeo de um buraco na Rua Quinzinho Otávio, que atrapalha a circulação de veículos em uma das principais ruas da cidade. “Passei hoje com o carro neste buraco, a pancada é muito forte, e se estragar o carro? Como fica?”, questionou um morador.

A publicação repercutiu entre os leitores que pediram providências e lamentaram os buracos nos demais bairros da cidade. “Na Avenida Teotônio Vilela o asfalto ‘tá’ precário e o empoçamento de águas na via é grande. Risco de acidente grave”, pontuou um internauta.