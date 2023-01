Confirmadas entidades e atrações para a Festa do Milho

A 15ª Festa do Milho e o 11º Festival de Música Sertaneja serão realizados nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Praça da Matriz, pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Nos dias de festa, a população vargengrandense e os visitantes poderão saborear vários pratos à base de milho verde preparados pelas entidades assistenciais.

Neste ano, estão participando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação Beneficente Dom Bosco, Sociedade Humanitária, Associação Lucas Tapi, Paróquias Sant’Ana e Santa Luzia, Casa de Passagem Heitor A. Fontão, Comissão da Via Crucis, Associação Amigos do Cristo Redentor e Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira.

No dia 11, sábado, a festa tem início às 20h e a animação fica por conta da dupla André & Thiago, com apresentação da Orquestra de Viola Pérola da Mantiqueira. No domingo, dia 12, o evento será das 14h às 19h30, com apresentação de Alessandra Araújo e encerramento com a dupla sertaneja Mococa e Paraíso.

Durante a Festa do Milho também será realizado o 11º Festival de Música Sertaneja, conhecido nos meios sertanejos e que atrai concorrentes de outros estados. Para mais informações, o telefone (19) 3641-6199.

Inscrições abertas para o Festival de Música Sertaneja

Na última edição, Wesley e Tiago se apresentaram no Festival

O festival tem como objetivo incentivar e promover a música sertaneja e seus intérpretes, assim como mostrar a importância da arte como fonte de cultura e lazer como também revelar novos talentos. Cada participante poderá inscrever uma única música, com duração de até quatro minutos. A participação no Festival é aberta a qualquer trio, dupla ou solo.

A inscrição dos participantes é obrigatória, mediante o preenchimento de ficha própria, disponibilizada no site da Prefeitura Municipal. Em seguida, a ficha deve ser enviada no e-mail edyjmeventos@hotmail.com ou pelo WhatsApp (19) 99178-4970.

As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 6 de fevereiro e, por não haver triagem, somente as 24 primeiras inscrições serão aceitas. As fases eliminatórias serão realizadas nos dias 11 e 12 de fevereiro. No sábado, dia 11, das 20h às 23h haverá a primeira eliminatória, no domingo, dia 12, das 14h às 18h a segunda eliminatória e das 19h30 às 23h a fase final.

Os cinco premiados irão ganhar troféu e um valor em dinheiro. O primeiro colocado ganhará R$ 2.500, o segundo R$ 1.500, o terceiro R$ 1.000, o quarto R$ 600,00 e o quinto R$ 500,00.