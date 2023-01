Crianças e jovens serão vacinados contra meningite

As crianças acima de 5 anos e jovens de 19 anos de idade que não tenham tomado nenhuma dose da vacina contra Meningite ACWY e Meningite C serão imunizados pelo Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. A vacinação também continua para os profissionais da saúde que ainda não tomaram a dose da vacina.

A vacinação é realizada na sala de vacina Márcia Coracini ao lado do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio e na sala de vacina do Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, das 8h às 15h.

O SUS oferece as vacinas contra Meningococos do tipo A, C, W e Y, já programadas no calendário nacional de vacinação infantil. Vargem conta com dois tipos de vacinas contra a meningite: a Meningite ACWY e a Meningite C.

A Prefeitura Municipal ressaltou que, com as doses da vacina em dia, é preciso estar atento a sintomas como febre, dor de cabeça, rigidez na nuca e vômito e levar imediatamente ao médico. “A meningite voltou a circular em vários estados brasileiros. O ‘surto’ da infecção traz preocupação, pois se trata da doença em uma das suas formas mais graves, a meningite meningocócica, e que pode ser prevenida através da vacinação”, disse.

A meningite meningocócica é causada por uma bactéria específica chamada de meningococo C. A transmissão é feita de pessoa para pessoa, através de gotículas e secreções provenientes do nariz, da boca e da garganta. Ela também acontece por meio de alimento ou água contaminados, porém, essa forma é menos comum. A prefeitura pontuou sobre a doença.

“Quando não há um diagnóstico precoce, esse tipo de meningite pode levar à morte em menos de 24 horas e possui uma mortalidade elevada; se não for descoberta e tratada de forma rápida, a infecção pode deixar sequelas graves, como perda de audição, da visão, paralisia cerebral e a morte como dito”, ressaltou.

Sintomas

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, os sintomas da doença são inespecíficos e muitas vezes a doença pode ser confundida com outras patologias infecciosas.

Além disso, os sintomas também podem se alterar dependendo da idade. Em bebês, os sintomas incluem febre, choro, inquietação, perda de apetite, sonolência, manchas vermelhas e crises convulsivas.

Já em crianças maiores, adolescentes e adultos, os sintomas podem ser febres, dores de cabeça, vômitos, sonolência e também a rigidez da nuca.