Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Geni Custódio dos Santos Malaquias, aos 83 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Viúva de Luiz Antônio Malaquias; deixou o filho Rodrigo, a nora Glaucir; os netos Mateus e Geslaine; a irmã Laura; e os sobrinhos Ademir, Amauri, Andreia e Suzete. Foi sepultada no dia 17 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marina Elaine dos Anjos, aos 42 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Solteira, deixou os pais Francisca e Benedito; os filhos Jaqueline, Rafaela e Silvio; o genro Pedro; a nora Michelle; e o neto Pedro. Foi sepultada no dia 14 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Márcia Campos Pereira, conhecida como Marcinha, aos 51 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Solteira, deixou a mãe Maria; os filhos Scarlet e Rafael; o genro Reginaldo; e os netos Evelim, Deivy, José Ricardo e Manuela. Foi sepultada no dia 18 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Gonçalves Costa, conhecido como Baiano, aos 52 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Deixou a esposa Márcia Martins de Araújo; e irmãos. Foi sepultado no dia 17 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marco Antônio Gomes de Oliveira, aos 52 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Foi sepultado no dia 13 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ivanir Teixeira Ramos, aos 76 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Deixou o marido Luís Antônio Ramos; os filhos Patrícia, Letícia, Tiago e Luana; os genros Pedro e Joacir; os netos Rafael, Bruno, Lucas, Felipe, Gabriel, Isaac e Aletheia; e os bisnetos Caio e Nicolas. Foi sepultada no dia 15 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Jair Consolini, conhecido como Jair do Bruno, aos 75 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Foi sepultado no dia 11 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ana Maria Fernandes Carvalho, aos 70 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Foi sepultada no dia 13 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luzia Maria de Jesus Pereira, aos 79 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Foi sepultada no dia 13 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Santina Tortele Restana, aos 83 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Foi sepultada no dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Florinda Picoli, aos 90 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Foi sepultada no dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Djalma José Faggian Malfatti Lopes da Cunha, aos 73 anos de idade, no dia 18 de janeiro. Deixou a esposa Regina; os filhos José Fernando e Mariana, genro, nora e neto. Foi sepultado no dia 19 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Zacaron, aos 93 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixou os filhos Roseli, Sérgio e Maria Luiza; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 18 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mairsa Helena Lopes Gomes, conhecida como Dona Didi, aos 80 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Deixou o marido Alencar Rafael Gomes; os filhos Alencar, Renato, Rodrigo, Marcelo e Adriano. Foi sepultada no dia 13 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alfredo Lopes Máximo, aos 78 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Deixou a esposa Olímpia Aparecida Máximo; os filhos Hélcio e Regiane; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aurea Aparecida Garcia da Silva, aos 67 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Deixou os filhos Edilson e Edilaine; os netos Thayane, Welington, Isabela e Endryl; os bisnetos Rafael, Heitor e Hentony; e os irmãos Alexandre, Valdir, Dagoberto, Luísa e Pedro. Foi sepultada no dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Benedito de Araújo, conhecido como sr. Candinho, aos 82 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Deixou os filhos Célia, Carlos, Cláudia, Clébio e Cláudio; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 11 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Nélia Augustinho Bonate, aos 95 anos de idade, no dia 06 de janeiro. Deixou as filhas Ângela e Imaculada; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 06 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Luiz Ferri, no dia 06 de janeiro. Deixou a esposa Maria Adolfo Ferri; os filhos Marlene e Arquimedes; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 07 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Zabelina Idalino Custódio, aos 86 anos de idade, no dia 06 de janeiro. Deixou o marido Antenor Custódio; os filhos Marco, Marta, Marilda e Osvaldo; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 07 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria José Ferreira de Oliveira, aos 64 anos de idade, no dia 09 de janeiro. Deixou o marido Valdemar, os filhos Andreia e André; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Camilla Marin Pereira, aos 75 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixou o marido José Carlos Pereira; os filhos César, Paulo e Tatiani; netas e irmãos. Foi sepultada no dia 19 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antônio Amâncio, aos 81 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixou os filhos Doraci, Dorival, Ivonei, Ivonildo e Valdecir; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 20 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

