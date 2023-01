Ninguém

Terminou no dia 18 o prazo para a inscrição de chapa para a nova Mesa Diretora do Hospital de Caridade e ninguém se inscreveu para ser o novo provedor da entidade. A situação começa a complicar, uma vez que o mandato provisório do interventor Valmir Costa vai até o dia 3 de fevereiro, quando finda os 30 dias que constam no decreto do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Com o prefeito

O problema volta a rondar o prefeito, que nomeou o interventor no dia 2, com a esperança de que neste período encontraria alguém para ser o novo provedor do Hospital de Caridade. Uma das saídas será aumentar o prazo do interventor enquanto se redobram os esforços para montar uma nova chapa.

Denunciada

O jornal O Municipal informou que a presidenta da Câmara de Águas da Prata será denunciada ao Ministério Público Federal pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) pelo fato dela ter se posicionado a favor dos atos terroristas em Brasília, parabenizando os golpistas que invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Repudiou

Segundo o jornal, após postar no Facebook no dia dos atentados “Parabéns a esses heroicos brasileiros” no dia 12 de janeiro, depois da repercussão negativa, foi publicado no portal da Câmara de Águas da Prata uma nota que dizia: “A mesa diretora da Câmara Municipal de Águas da Prata, na figura de sua presidente, Cristina Lerosa, manifesta repúdio aos atos de vandalismos ocorridos na sede dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro”. A nota afirma ainda que para a presidente, é inadmissível a depredação de qualquer patrimônio, seja público ou privado.