Prefeitura pede conscientização sobre jogar lixos em terrenos

Na última edição da Gazeta de Vargem Grande, veiculada no dia 14 de janeiro, o jornal abordou sobre mato alto e lixo acumulado em terrenos baldios pelo município, um problema que aflige muitos munícipes. Entre as queixas, estava a de uma moradora do Jardim Ferri devido ao acúmulo de lixo nos terrenos e a de uma moradora do Jardim Verona que tem sofrido com o mato alto e a proliferação de insetos e animais peçonhentos dos terrenos vizinhos.

A Gazeta havia questionado se a Prefeitura Municipal tinha conhecimento destes casos, se fiscalizaria o local e se havia alguma previsão de limpeza das áreas. O jornal também questionou quantas advertências foram emitidas pela prefeitura sobre mato alto e quantas dessas viraram multas.

Na última semana, a prefeitura respondeu ao jornal que o local aos fundos do Jardim Ferri trata-se de uma área verde e que o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) realiza a limpeza do local periodicamente. “No entanto, há pessoas que insistem em jogar lixo no local ou fazer acúmulos de reciclagem, o que é proibido. O DSUR esteve no local na quarta-feira, dia 18, e realizou a limpeza do local”, disse.

Quanto a reclamação do mato alto nos terrenos do Jardim Verona, a prefeitura informou que a fiscalização esteve no local para verificar os terrenos que se encontravam com mato alto e nos próximos dias os proprietários serão notificados pela Divisão de Fiscalização. Conforme o informado, no ano de 2022 foram publicados sete Editais de Ordem Geral e realizadas mais de 350 notificações para limpeza de terrenos. A prefeitura pontuou que é preciso que a população se conscientize quanto a questão de jogar lixo em terrenos ou lugares públicos, uma vez que o lixo pelo terreno do Jardim Ferri é doméstico. “Os coletores de lixo passam três vezes por semana em todos os bairros, desta forma não há necessidade de descarte de lixo em local impróprio, o que causa transtornos aos moradores próximos a esses locais”, disse.