Gente e Fatos

Alice

O 6º aniversário de Alice Borges da Cunha foi celebrado na sexta-feira, dia 13, no Pipoca Doce, onde recebeu os mimos dos pais Aline e Cleber, das avós Antônia e Maria Aparecida, dos familiares e amiguinhos. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Ana

Ana Aliende Barbieri soprou sua segunda velinha no dia 11 de janeiro, quando foi o centro das atenções dos pais Helena e Jef e dos avós Catarina, Francisco e Eliana. Foto: Douglas Rogério

Bruno

O advogado Bruno Rafael Scolari celebra seu aniversário neste sábado, dia 21, recebendo os cumprimentos dos pais Wagner e Rosângela, da irmã Letícia e da noiva Juliana. Foto: Arquivo Pessoal

Denis

O gestor em agronegócio Denis Henrique Rodrigues da Silva brindou a chegada da nova idade na última quarta-feira, dia 18, quando recebeu os parabéns da esposa Laira, da filha Maria Cecília, da mãe Vera, da irmã Diana, do cunhado Ricardo, dos sobrinhos Felipe e Rafael e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Taynara

A cabeleireira Taynara de Paula Alves celebrou a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 18, quando recebeu as felicitações do marido Vinícius, da filha Maria Luiza e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Crislaine

Crislaine Talita Coutinho troca de idade na próxima quarta-feira, dia 25, quando recebe os cumprimentos dos pais Roselaine e João, dos irmãos João Rafael, Cleber e Vinícius, do noivo Weslei, das cunhadas e dos sobrinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Batizado de Maria Cecília

Maria Cecília Basílio de Mello, filha de Gazilei Cristina Natal Basilio e Eduardo de Mello, recebeu o sacramento do batismo em cerimônia celebrada pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro no último dia 8, na Igreja Matriz de São Joaquim. Maria Cecília teve como padrinhos Rosângela de Fátima Natal da Fonseca e Antônio Carlos da Fonseca, Camila Cristina Rosa e Bruno Aparecido de Souza. Maria Cecília é neta de Ângela Rosa Natal Basilio e Valdir Donizete Basílio pelo lado materno, e de Vânia Cristina da Silva e Edvaldo de Mello pelo lado paterno. Foto: Jonathan e Janaína Fotografias

Nícolas

O primeiro aniversário de Nícolas Canato do Nascimento da Silveira foi celebrado no dia 8 de janeiro, na chácara Cantinho da família, onde recebeu os mimos e paparicos dos pais Guylherme Henrique e Gisele, dos avós Odair, Luciana, Leonel e Sônia e demais familiares. Foto: Jonathan e Janaína Fotografias

Padre Antônio

Na quinta-feira, dia 19, padre Antônio José Carossi pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida, comemorou seu aniversário de 41 anos de idade e recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Josiane Bortoloto e Clóvis M. Duarte Júnior

Josiane Bortoloto e Clóvis Mendes Duarte Júnior uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia civil realizada na Anima Cucina no último sábado, dia 14, tendo como daminha Luísa Bortoloto Alves. Josiane é filha de Maria Angelina Rabelo Bortoloto e Roque Bortoloto, e Clóvis é filho de Cristina de Castro Gomes e Clóvis Mendes Duarte. Fotos: Angelino Junior

Casamento de Jéssica Nascimento e Guilherme Rosa

Jéssica Helena do Nascimento administradora de empresas e o fotógrafo Guilherme Cassiano da Rosa se casaram e recepcionaram seus convidados no Espaço Nobre no dia 12 de janeiro, onde receberam as bênçãos do pastor Adailton. Jéssica é filha de Márcia e Romeu e Guilherme é filho de Silvelena e Ronaldo. Fotos: Angelino Junior

Casamento de Denise e Daniel

Denise Aparecida Batista e Daniel Marcelo Tuppan Gonçalves se casaram em cerimônia civil na sexta-feira, dia 13. Denise é filha de Vilma Teixeira Benedito Batista e João Batista, e Daniel é filho de Luzia Albino Tuppan e Evaldo Gonçalves. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Enlace de Susamara e Mauro Celso

O casamento civil de Susamara Aparecida Machado dos Santos e Mauro Celso dos Santos foi celebrado na sexta-feira, dia 13. A noiva é filha de Vitor Aparecido Machado e Ivanira Aparecida Machado, e o noivo é filho de João Batista dos Santos e Ana Maria Bernardes dos Santos. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Nicoly festejou os 15 anos

Nicoly de Carvalho Teixeira celebrou seu aniversário no último sábado, dia 14, na chácara do Leonel, onde recebeu os parabéns dos pais Adriana e José Ricardo, dos avós Creusa, Maria de Lurdes e Paulo. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Mara celebrou seu aniversário

Mara Sueli Gonçalves celebrou a chegada dos seus 54 anos na última sexta-feira, dia 20, recebendo os parabéns do marido Fernando, das filhas Rafaela, Marcela, Fernanda, Maria Victória e Maria Fernanda, dos netos Gabriela e Lucas e dos genros Roger, Vinicius e Tabajara. Foto: Arquivo Pessoal

Gabi Lourenço



Neste sábado, dia 21, a estrategista em liderança e gestão de equipes, Gabi Lourenço completa mais um verão. O carinho especial fica por conta das mães Gorete e Lourdes. Gabi recebe também os cumprimentos de familiares e amigos de Vargem e Ribeirão. Foto: Arquivo Pessoal

Talia Sagiorato de Lima



Talia Sagiorato de Lima, recepcionista da clínica Priorita Odontologia, brinda a chegada da nova idade nesta segunda-feira, dia 23, recebendo o carinho da mãe Vera e do namorado Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Dirce Mendonça



Com esse lindo sorriso, dona Dirce Mendonça Osório, na foto junto com sua filha Vera, festeja mais uma primavera nesta segunda-feira, dia 23. Seu marido José, suas filhas Lúcia, Vera e Paula, seus genros Ailton, Tarciso e Rodrigo, seus netos e sua bisneta Mirela felicitam a aniversariante. Foto: Arquivo Pessoal

Elaine

Elaine Santos, proprietária do mercadinho Empório da Praça, troca de idade na quinta-feira, dia 26, quando recebe os cumprimentos do marido Márcio, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Arthur

O escriturário Arthur Barbosa Leandrini brinda seu aniversário neste sábado, dia 21. Os parabéns ficam por conta da esposa Juliana, do filho Miguel e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Priscila

Priscila Fontão Figueiredo Costa troca de idade na sexta-feira, dia 27, quando recebe os cumprimentos do marido André, do filho Felipe, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rosemeire

A enfermeira Rosemeire Cristina Caio Cardoso celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 27, junto ao marido Israel. Foto: Arquivo Pessoal

Lourdes

No dia 11, Lourdes Buozi Teixeira completou 87 anos de idade e recebeu o carinho dos filhos, das noras, netos e do bisneto. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Victória e Maria Fernanda

As gêmeas Maria Victória e Maria Fernanda Expósito comemoraram o 16º aniversário no dia 11, quando receberam os parabéns dos pais Mara e Fernando, das irmãs Rafaela, Marcela e Fernanda, dos cunhados Roger, Vinicius e Tabajara, dos sobrinhos Gabriela e Lucas e amigos. Foto: Arquivo Pessoal