Em janeiro, Vargem registrou três óbitos pela Covid

Por alguns meses, os óbitos pela Covid-19 deram uma estagnada na cidade. No entanto, apenas em janeiro, três óbitos foram confirmados em Vargem Grande do Sul, segundo o boletim epidemiológico da Covid-19 publicado diariamente pela Prefeitura Municipal.

A cidade registrou em julho, 122 óbitos pela doença e 10 óbitos por outra causa, mas com a presença da doença, e o número, felizmente, parou de crescer. No início de dezembro, contudo, um óbito foi confirmado, totalizando 123 falecimentos.

No dia 30 de dezembro, um falecimento suspeito foi registrado na cidade, sendo confirmado no boletim do dia 2 de janeiro, totalizando 124 pessoas que não resistiram à doença. No boletim do dia 9, o número de óbitos confirmados foi para 125.

Na última terça-feira, dia 24, um óbito suspeito foi registrado no boletim divulgado pela prefeitura. No dia seguinte, quarta-feira, dia 25, o óbito foi confirmado. Na ocasião, a cidade somava 22 pessoas com Covid e uma pessoa doente hospitalizada na enfermaria.

Durante todo o período pandêmico, Vargem registrou 9.626 casos com Covid-19. No Estado de São Paulo, foram registrados aproximadamente 6.402.000 casos de Covid, com mais de 178 mil mortes.

Vacinômetro

No Estado de São Paulo, 43.073.366 tomaram a primeira dose, 40.595.296 a segunda dose e 1.283.750 a dose única. A cobertura vacinal no Estado é de 90,38%.

Foram imunizadas com o reforço, 28.648.531 pessoas. A segunda dose do reforço foi tomada por 14.206.174 pessoas e a terceira por 176.218.

De acordo com o Vacinômetro do Estado de São Paulo, 103.589 doses da vacina contra a Covid-19 foram distribuídas em Vargem Grande do Sul. Dados mostram que 38.837 pessoas se vacinaram com a primeira dose na cidade. Com a segunda dose, no entanto, apenas 36.170 pessoas foram imunizadas. A dose única foi aplicada em 1.031 pessoas.

Em Vargem, 26.865 pessoas tomaram o reforço. O segundo reforço, no entanto, foi aplicado em apenas 11.773 cidadãos e 17 pessoas foram vacinadas com o terceiro reforço. A dose adicional foi aplicada em 115 pessoas.

No total, 114.808 vacinas foram aplicadas na cidade. Entre a população, 92,54% tiveram o esquema inicial vacinal iniciado e, apenas 86,35% tiveram o esquema vacinal completo.

Estava previsto para 38.765 pessoas tomarem a segunda dose, porém, apenas 36.170 pessoas foram imunizadas. Assim, os faltosos da segunda dose somam 6,75% da população.

Para o reforço, estava previsto que 33.624 se vacinassem, o que foi feito por apenas 26.865, registrando 20,10% de faltosos. Para o segundo reforço, a previsão era vacinar 26.853 pessoas, mas só 11.773 foram imunizadas. Segundo o vacinômetro, os faltosos do segundo reforço foram de 56,16% da população.

Em todo o Estado de São Paulo, 2.384.523 pessoas não tomaram a segunda dose (5,55%), 8.960.412 não se vacinaram com o reforço (23,83%) e 14.308.219 não foram imunizados com o segundo reforço (50,18%).

De acordo com o Vacinômetro, a faixa etária que mais faltou na segunda dose da vacina foram as crianças de 3 a 11 anos, totalizando 802.612 crianças. No reforço, o recorde dos faltosos ficou com os adolescentes de 12 a 17 anos, sendo 2.086.734. No segundo reforço, o recorde de faltosos fica com a faixa etária de 30 a 34 anos, uma vez que 1.664.191 pessoas não foram imunizadas.