Felipe Carossi foi entrevistado por programa de esportes

O professor, fisioterapeuta e técnico Felipe Carossi, conhecido no meio do esporte de Vargem e região, foi convidado para dar uma entrevista ao programa Conect TV Esportes, de São João da Boa Vista, do apresentador Toni Marques.

Na entrevista, que foi ao ar na segunda-feira, dia 23, Felipe contou sobre a sua história no Futsal e seus trabalhos como técnico em Vargem, São João e Leme. O professor também falou sobre o projeto social da Escolinha e sobre a sua história no Futsal e seus trabalhos como técnico em Vargem, São João e Leme.

O professor comentou principalmente sobre o projeto social da Associação Futuro Atleta (AFA), a Escolinha de Futsal de Vargem Grande do Sul, que tem o nome registrado em homenagem ao ex-prefeito Huber Brás Cossi. Felipe destacou também o apoio dos pais e parceiros que torna esse projeto possível.