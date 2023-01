Finais do Amador de Futebol serão neste final de semana

As partidas finais do Campeonato Amador de Futebol acontecem neste domingo, dia 29, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

A semifinal da série ouro foi disputada no último domingo, dia 22. Na ocasião, o Santana FC venceu o Cohab FC por 4 a 3, às 8h. Em seguida, às 10h, a Associação Atlética Vargeana ganhou a partida por 5 a 2, contra o Palmeirinha FC.

À Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, Luís Carlos Garcia, pontuou que 52 jogos foram realizados no campeonato. “Foi tudo conforme o esperado, foi bem positivo”, disse.

Na série bronze, estava previsto que o Unidos da Vila B enfrentaria o Aliança na sexta-feira, dia 27, às 20h. Até o fechamento desta edição, o jogo ainda não havia acontecido.

Na série prata, a disputa fica entre TCM FC e Sambaí.com no domingo, dia 29, às 8h. A final da série ouro, definida na última semana, será com Santana FC e Associação Atlética Vargeana também no domingo, dia 29, às 10h.

Associação Atlética Vargeana compete contra Santana FC. Foto: Arquivo Gazeta