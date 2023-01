GCM apreende 100 kg de fio de cobre queimado no Aterro

No sábado, dia 21, a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul recebeu a informação de que alguns rapazes estariam queimando fios de cobre no Aterro Sanitário, por volta das 9h30.

Segundo o informado, o material provavelmente seria produto de furto de algum estabelecimento. Ao verem a equipe da GCM, os rapazes correram para o meio do mato, não sendo possível abordá-los.

No interior do porta-malas do carro, foram encontrados três sacos de fios de cobre e no meio do mato próximo a fogueira mais dois sacos, totalizando mais de 100 kg de cobre. O veículo e o material foram apreendidos na Delegacia da Polícia Civil de São João da Boa Vista e o caso segue em investigação.

Participaram da ocorrência a equipe do subinspetor Charles e GCM Melo, com apoio do subinspetor Márcio e GCM Toneto.