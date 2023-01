Jogador da AFA foi o artilheiro da Taça São João

O jogador Yuri Bruno, da sub 14 da Associação Futuro Atleta (AFA), a Escolinha de Futsal de Vargem Grande do Sul, foi o artilheiro da Taça São João.

O atleta foi convidado pela Sociedade Esportiva Sanjoanense para jogar no time, através de contato entre o professor Felipe Carossi e o professor Carlos, de São João.

Yuri disputou a taça, tornando-se destaque na sua categoria, sendo artilheiro da Sub 14. A Taça São João é um dos principais campeonatos de campo que acontecem no início do ano. Na ocasião, times de todo o território nacional e algumas equipes internacionais disputaram o campeonato.

O professor Felipe parabenizou o atleta, que sempre se destaca em todos os campeonatos que disputa.