Judocas Jita Kyoei participam de evento em Poços

De 17 a 21 de janeiro, 11 judocas da Associação Jita Kyoei estiveram em Poços de Caldas participando do tradicional Shotyugueiko, o Treinamento de Verão, do Clube de Judô.

O treinamento foi ministrado pelo sensei Matsuo e este ano o evento contou com a presença de judocas de todo o sul de Minas e do entorno Paulista. “É uma grande oportunidade dos atletas realizarem uma parte da pré-temporada bebendo da fonte mais limpa do judô a que temos acesso. Esses judocas estão de parabéns”, comentou o sensei Marco Lodi.

Marco adiantou que em 2023, o Judô Jita Kyoei comemora 10 anos de existência e está preparando várias atividades para celebrar durante o ano com os judocas e amigos que fizeram e fazem parte desta história.