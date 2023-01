Mudou para Vargem e descumpriu medida cautelar

Durante a realização de Operação Policial pela Avenida Manoel Gomes Casaca, na Vila Santa Terezinha, na quarta-feira, dia 25, a Polícia Militar encontrou um rapaz em descumprimento de medida cautelar, por volta das 15h.

Os policiais viram o homem com uma mochila nas costas e com algo nas mãos, não sendo possível ver o objeto. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

O homem foi identificado e teve os dados pesquisados, constando que estava egresso do sistema prisional pelo crime de roubo, porém possui medidas cautelares com algumas restrições, sendo uma delas não se afastar da comarca de Osasco (SP), onde residia.

Questionado, ele disse estar morando em Vargem há pouco mais de um ano e que não havia informado o Fórum a respeito do novo endereço.

Foi elaborado um boletim de ocorrência e a Delegacia de Polícia Civil foi cientificada dos fatos. O homem foi liberado após o término do boletim de ocorrência.