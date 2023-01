Debora Tortelo lançou música Estourei no Tik Tok

Muita gente já conhece o talento da cantora vargengrandense Debora Tortelo, 25 anos. Ela costuma se apresentar em barzinhos da cidade e região, animando o público, com muito piseiro e sertanejo. Nesta semana, Debora deu mais um importante passo em sua carreira e na sexta-feira, dia 27, lançou sua primeira música, Estourei no Tik Tok, uma composição de Thiago Urso, com quem gravou junto e que pode ser acessada em suas redes sociais e também no Spotify.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Debora contou que canta desde pequena, quando começou a interpretar as primeiras músicas na igreja que frequentava. A vida seguiu, Debora passou a trabalhar na roça, mas a música seguiu como parte importante da sua vida. Tanto que há dois anos resolveu que iria se dedicar exclusivamente a carreira e passou a cantar profissionalmente.

“Eu trabalhei por muito tempo na roça até começar a cantar, depois vim pra um serviço na cidade mas agora atualmente estou só com a música”, disse. “Comecei fazendo lives beneficentes e aí os convites foram surgindo”, contou. Debora passou a se apresentar em Vargem Grande do Sul e região e no ano passado, ela cantou na abertura da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. E neste ano, vai cantar no Carnaval do Tênis Clube e também no bar Maria Fumaça.

Sobre seu estilo favorito, ela não esconde sua preferência pelo sertanejo. “Apesar de tocar muito piseiro, que virou meio que uma febre hoje em dia, eu tenho uma paixão muito grande pelo sertanejo”, afirmou. “Cresci ouvindo sertanejo, né”, ressaltou a cantora, que também revelou quem é a sua referência nesse estilo. “Para mim, a minha inspiração é Marília Mendonça, a nossa eterna rainha”, afirmou.

Estourei no Tik Tok

E para marcar essa nova fase de sua carreira, Debora lançou nessa sexta-feira, dia 27, a música Estourei no Tik Tok. “A composição é do meu amigo Thiago Urso. Gravamos juntos”, explicou. Thiago e Debora estão trabalhando na produção dessa música há cerca de um mês e meio e a canção fala de superação após um relacionamento de sofrimento. “Ela vai estar lá disponível em todas as plataformas digitais como YouTube e Spotify”, disse.

“Foi uma parceria muito bacana que eu e o Thiago construímos e já estamos pensando em mais músicas. O Thiago é um excelente compositor”, elogiou a cantora. Debora adiantou que ela e Thiago devem lançar outra música em 2023, com previsão de estreia no meio do ano.

Para conhecer mais o trabalho da cantora, basta seguir suas redes sociais, o Instagram é o @deboratortelo1 e no Facebook, @Debora Tortelo. Já a música Estourei no Tik Tok pode ser encontrada no Spotify e também no Youtube.