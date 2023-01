Em Grama, projeto Guri abre matrículas em 2023

As matrículas para o Projeto Guri do polo São Sebastião da Grama estão abertas para o ano de 2023. As aulas são gratuitas.

Na cidade, são oferecidos os cursos de teclado, percussão (bateria), violino, viola clássica, contrabaixo acústico e violoncelo para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos.

Os interessados em participar não precisam ter os instrumentos e nem experiência. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro. Mais informações pelo telefone (19) 3646-9993.