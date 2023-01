A tradicional Festa do Milho de Vargem Grande do Sul na sua 15º edição, será realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro, trará deliciosos pratos feitos de milho para a população e para os visitantes de toda região.

As entidades do município serão responsáveis pela preparação dos pratos variados: APAE com as panquecas; Associação Beneficente Dom Bosco com bolinho cabelo de anjo; Sociedade Humanitária com bolo de milho; Associação Lucas Tapi com coxinha de milho e macarrão no pote; Paróquia Sant’Ana com fricassê e o cural; Paróquia Santa Luzia com a polenta de milho com molho; Casa de Passagem Heitor A. Fontão com pastel beijinho de milho; Comissão da Via Crucis e Cristo Redentor com milho cozido com o sorvete e a pamonha e Escoteiros Curumins da Mantiqueira com a polenta frita.