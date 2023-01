Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Luís Antônio de Sousa Pena, aos 65 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Deixou a esposa Maria de Lurdes Rosa; enteados, genros, noras, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria das Dores Eduardo, aos 90 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Deixou filhas, netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 26 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Neide Camareli Sartin, aos 70 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Deixou o marido Magno Roberto Sartin; as filhas Sarah, Lucimara e Joseane; os irmãos Delaide, Edna, Célio e Luís; genros e netos. Foi sepultada no dia 25 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Manoela de Souza Vellano, aos 85 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Deixou os filhos Ivanir, Aparecida e Valcir e netos. Foi sepultada no dia 23 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ondina Custódio Russo, aos 82 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Deixou os filhos Maria José, José Carlos, Luís Antônio, Izoleto, Rinaldo, Sirlei e Marcos; genros, noras e netos. Foi sepultada no dia 22 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Manoela

Faleceu Manoela de Souza Vellano, aos 85 anos de idade, no dia 23 de janeiro.

Maria

Faleceu Maria das Dores Eduardo, aos 90 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Neide

Faleceu Maria Neide Camareli Sartin, aos 70 anos de idade, no dia 24 de janeiro.

Ondina

Faleceu Ondina Custódio Russo, aos 82 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Marcos Aurélio Damasceno, conhecido como Maestro, aos 54 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Deixou a esposa Daniela; os filhos Felipe e Fabrício; a sogra Cirene; a cunhada Karina; o cunhado Claudemar; e o irmão Mário. Foi sepultado no dia 26 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Luiz Serafim Bueno, conhecido como Dunha, aos 71 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Deixou a esposa Adinéia; a filha Daniela; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 24 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu João Ribeiro da Silva, conhecido como João Artino, aos 87 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Foi sepultado no dia 23 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.