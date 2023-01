Prefeitura de Casa Branca alerta sobre dengue

A Prefeitura de Casa Branca relatou que os cuidados com o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, devem ser redobrados neste período chuvoso.

Segundo o informado, os agentes da equipe de endemias da Prefeitura seguem vistoriando diversos pontos da cidade, tais como ferro velho, locais de reciclagens, casas e comércios. “A situação encontrada é realmente complicada. Nesta semana, diversos criadouros foram achados e, com isso, a necessidade de atenção da população”, disse.

A secretária do Departamento de Saúde, Carolina Vitti, comentou sobre a importância de ficar alerta. “Encontramos muitas situações críticas e perigosas. Nesses dias de muita chuva, a atenção deve ser redobrada. São pequenas atitudes que fazem a diferença. A Prefeitura faz a sua parte, mas precisa do apoio da população. Caso contrário, a dengue pode se alastrar e isso traz um cenário muito preocupante para a cidade”, pontuou.

De acordo com a prefeitura, em 15 minutos por dia, cada morador pode fazer a sua parte ao tampar lixeiras, tonéis e caixas d’água, manter as calhas sempre limpas, limpar ralos e colocar telas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia e manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.