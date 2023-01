Prefeitura inicia cadastro para castração de cães e gatos

As inscrições para a castração gratuita de cães e gatos teve início na última semana, pela Prefeitura Municipal. As vagas são limitadas para as castrações e obedecerá a ordem de inscrição.

O cadastro está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, localizado na Rua José Bonifácio, nº 813, no Centro ou pelo telefone 3641-3765.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o objetivo dessa campanha é a castração de 910 animais, sendo 560 cães e 350 gatos. Ele pontuou que não há relação entre essa campanha com as castrações que são realizadas na Clínica Veterinária da Prefeitura, que seguem normalmente.

“Serão investidos nessa campanha um total de R$134.750.00, sendo R$ 50 mil de emenda do Deputado Bruno Ganem (Podemos), R$ 50 mil do orçamento Municipal resultante de uma emenda do vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) e R$ 34,5 mil de contrapartida da prefeitura”, disse.

O prefeito ressaltou que as inscrições serão feitas no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, que também será o responsável pela triagem e definição dos critérios dos animais que se enquadram no programa, visto ser um programa voltado prioritariamente aos animais de rua e para tutores que não tenham condições financeiras satisfatórias.