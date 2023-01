Projeto Guri de Vargem está com as matrículas abertas

A inscrição é feita de forma presencial e por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 18h. Não é preciso ter conhecimento musical, nem instrumento.

Os cursos regulares são voltados para turmas de 6 a 18 anos. São oferecidos os cursos de viola caipira, violino, viola clássica, violoncelo, baixo acústico, saxofone, clarinete, flauta transversal, iniciação musical e canto coral.

Para a inscrição, é necessário levar RG ou Certidão de Nascimento do candidato ou da candidata, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço, todos originais e também cópia.

O Projeto Guri fica localizado à Escola de Música Manoel Martins, na Rua Prudente de Moraes, nº 685, no Centro. Para mais informações, o telefone (19) 3641-5441.