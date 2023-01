Reforma da Igreja São Benedito está em andamento

A reforma na Igreja São Benedito, que teve início em maio de 2022, está em andamento. Os próximos passos na obra serão a colocação do piso, do revestimento das paredes e dos vitrôs.

À Gazeta de Vargem Grande, o padre Carlos Eduardo Dobies, conhecido como padre Eduardo ou padre Du, pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana, informou que não há previsão de término da obra, uma vez que a igreja não possui recursos e, conforme for entrando verba, vão terminando.

Ele contou que no início de 2022, reuniram o Conselho Econômico da paróquia para planejar uma boa reforma na antiga Igreja São Benedito. No final de março, começaram a mexer no telhado, substituindo as telhas cerâmicas por telhas metálicas galvalume, pintadas de cor cerâmica.

“Depois que acabamos de pagar o telhado, entramos em contato com a Arquiteta Yara Fonseca e com Simone Forti, que diante do que estávamos pensando, elaboraram um belíssimo projeto de reforma, aí começamos um trabalho para arrecadarmos recursos para a execução, visitamos vários empresários, que nos ajudaram com as primeiras doações, criamos um carnê mensal de doações espontâneas e assim com a generosidade do povo de nossa comunidade, em maio de 2022, iniciamos a construção de uma sacristia e um banheiro”, disse.

O padre pontuou que, como acontece na reforma de construções antigas, encontraram algumas surpresas. “Criamos uma capela para o Santíssimo, que a estrutura antiga não contemplava, fizemos duas paredes no presbitério onde ficam as imagens de São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, e aumentamos o espaço do presbitério. Tivemos que tirar todo o contra piso, que não estava previsto e refazê-lo, abrimos mais três vitrôs do lado direito, que não tinha, para melhorar a ventilação, e retiramos os vitrôs antigos, onde vamos substituí-los por vidro temperado com esquadrilha de alumínio imitando madeira”, comentou.

“A princípio não iríamos tirar o reboco externo, porém, em alguns pontos estavam soltos, e resolvemos tirá-lo, onde vimos que as paredes estavam muito fora de prumo, tendo assim, que fazer grandes enchimentos para correção, onde gastamos e estamos gastando muito com mão de obra e muito mais material que o previsto”, completou.

Segundo o informado, a igreja receberá novo piso, com barrado, e as paredes do presbitério receberão um revestimento da empresa de José Luís Morandin, que, segundo ele, dará uma valorização muito grande no ambiente Sacro.

“Iremos iniciar em breve uma campanha para os vidros, que terão um custo bem elevado, mas nossa comunidade está comprometida e, com a colaboração de coração de cada um, a obra vai acontecendo. Tudo o que fizemos até hoje foi fruto do trabalho de nossa comunidade na Quermesse de Sant’Ana, doações espontâneas e o carnê para reforma”, disse.

“Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que tem colaborado de coração com essa obra, ainda temos um caminho grande a percorrer, mas juntos iremos ver a querida Igreja de São Benedito de Vargem Grande, bonita e acolhedora, para que todos possam encontrar, um ambiente de oração e encontro com Deus”, finalizou.