Reservatório do Zecão começa a ser construído

Em uma entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vice Celso Ribeiro (Podemos), falaram a respeito do início das obras para a construção do lago junto às várzeas do antigo agricultor José Ribeiro de Andrade (Zecão), cuja limpeza do terreno teve início na semana passada. Nesta fase, será retirada a camada de terra e vegetação, conhecida como ‘bota fora’, para atingir a argila e areia que serão extraídas do local. Também será feita a drenagem na área para as máquinas poderem trabalhar.

Nos próximos dias terá início a abertura de vias para a saída destes materiais. “O processo de retirada da argila e areia é o que demanda mais tempo e através deste processo é que irá se formando o lago”, explicou Celso Ribeiro. Ele terá mais de sete metros de profundidade e capacidade de armazenar a mesma quantidade de água da Barragem Eduíno Sbardellini.

Enquanto as máquinas da empresa S.B. Extração, do empresário José Carlos Buscarioli, que tem a concessão da lavra, executa estas tarefas, a prefeitura vai dar início à construção da infraestrutura no entorno do lago. Será feito uma rua pavimentada de 10m de largura, com dois passeios de 3m de largura e uma pista para ciclismo. Também haverá uma área de 30m de largura de preservação permanente, a conhecida APP, onde serão plantadas árvores e feito o paisagismo.

“Para tanto, a prefeitura já iniciou a plantação de mudas para a arborização e a intenção é uma seleção de plantas que atraem pássaros silvestres e outros animais da nossa fauna”, explicou Celso, a quem o prefeito Amarildo encarregou de levar o projeto adiante.

Com relação ao abastecimento de água, principal finalidade do lago, a ideia é que o sistema de bombeamento até a Estação de Tratamento de Água (ETA), próxima ao local, localizada na barragem Eduíno Sbardellini, seja feito através de sistema que utilize a energia solar.

Como será um lago abastecido pelas minas de água existentes na área de várzea, não haverá necessidade de represamento do Rio Verde que passa ao lado, evitando a intervenção no rio e o problema de assoreamento que as enchentes provocam.

“Toda a execução do projeto está sendo feita com a supervisão do Departamento de Águas e Energia Elétrica-DAEE, de Ribeirão Preto, órgão do governo do Estado”, afirmou o prefeito Amarildo. A construção do lago visa garantir o abastecimento de água com qualidade por muitos anos ao município de Vargem Grande do Sul e ele vai se juntar ao complexo da Barragem Eduíno Sbardellini e também à outra represa que está sendo construída no Rio Verde, junto à rodovia que liga Vargem a Grama, nas terras da família de Antônio Carlos de Mello.

Turismo, esporte e lazer

“Em determinadas épocas do ano, a intenção é aproveitar o lago para a prática de esportes aquáticos”, comentou Celso Ribeiro. A prefeitura também pretende no futuro, licitar uma área no local para que alguém da iniciativa privada construa um restaurante e haverá também outros equipamentos públicos visando incrementar o lazer, o turismo e o esporte no município.

Obra para dois a três anos

Indagado quando o projeto estará pronto, o prefeito Amarildo disse que pela dimensão da obra, o projeto é que fique pronto dentre dois a três anos. É uma obra demorada, mas a prefeitura tem todo interesse em adiantar a construção do lago, dado as possíveis estiagens que podem ocorrer nos próximos anos, apurou a reportagem do jornal junto aos entrevistados.

Diferentemente da construção da Barragem Eduíno Sbardellini, onde a prefeitura desapropriou a área e ela mesma executou o serviço de retirada do material inservível, argila e areia, na execução do lago na várzea do Zecão, a prefeitura fez uma parceria com os atuais proprietários da terra, Libânio Coracini Filho, Flávio Basilone e a família Cortez, permitindo a extração da argila e areia em troca da doação da área onde será construído o reservatório. Tanto o prefeito Amarildo, como o vice Celso, agradeceram aos proprietários esta importante parceria feita com o município.

Situada dentro do perímetro urbano da cidade, entre a Vila Polar e o Jardim São Paulo, esta é a segunda represa que está sendo construída na administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). A outra, que está em fase mais adiantada de construção, fica junto à rodovia que liga Vargem a Grama, ao lado da barragem Eduíno Sbardellini, também no Rio Verde. Com relação à construção desta represa, o prefeito disse que ainda existem algumas definições a serem feitas com o DAEE para determinar se haverá necessidade de fazer uma barragem com o represamento do Rio Verde, ou se será um lago, sem interferência no rio.