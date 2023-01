Iniciativa importante

Elogiável a atitude da Câmara Municipal em reunir os contadores do município e os diretores dos departamentos Tributário, Vigilância Sanitária e Obras da Prefeitura Municipal, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados a medidas de desburocratização na abertura de empresas da cidade.

Segundo o presidente do Legislativo, Guilherme Contini Nicolau (MDB), de quem partiu a iniciativa a pedido dos contadores, a reunião realizada ontem, sexta-feira, buscou por medidas que visavam agilizar a abertura de empresas e início de atividades comerciais pelos empreendedores da cidade.

Desnecessário dizer que quanto mais rápido for a abertura de uma empresa, mais geração de renda e empregos ela estará ofertando ao município, que também é desnecessário dizer, carece enormemente de evoluir economicamente e criar urgentemente mais empregos aos cidadãos vargengrandenses.

É preciso dizer que a abertura de empresas no Brasil tem evoluído nos últimos anos, mas mesmo assim, figuramos entres os países que mais demoram para se abrir uma empresa. Temos bons índices de empreendedores, pessoas que têm iniciativa para abrir o próprio negócio, mas esbarramos na ineficiência do estado, ficando muito longe de países desenvolvidos como Estados Unidos e também do que acontece nos países europeus e asiáticos.

Não à toa que o Brasil figura entre os piores índices de desenvolvimento humano e liberdade econômica e civil, pois uma coisa leva à outra, ao contrário de países como a Nova Zelândia, por exemplo, que figura no topo de vários índices de desenvolvimento social, dono de uma das economias mais abertas do mundo e tido como um dos países mais rápido na hora de abrir uma empresa, cuja média fica em 0,5 dia.

Em um processo que pode levar até meses no Brasil, a burocracia dificulta a vida do empreendedor, inclusive do vargengrandense, que muitas vezes acaba desistindo dos seus sonhos idealizados, ao perder seu tempo, dinheiro e esforço regularizando a formalização do seu negócio, que deveria ser mais rápido, gerando riquezas e empregos tão necessários.

Daí a importância de uma reunião como a que aconteceu ontem na Câmara Municipal, onde todos puderam levantar os problemas e buscar as soluções. Agora é aguardar que a Prefeitura Municipal faça a sua parte e com isso, estimule os empreendedores da cidade, facilitando também a vida dos contadores.