Marcelo Terra é eleito presidente da ACI pelo terceiro mandato

O empresário Marcelo Oliveira Terra foi reeleito presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul pelo terceiro mandato seguido, que tem início na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e seu término é dia 31 de janeiro de 2025. A eleição aconteceu na sexta-feira, dia 20, e as chapas interessadas tinham até 48 horas antes da eleição para se cadastrar.

Além de Marcelo Terra, da Cerâmica Morumbi, como presidente, a Diretoria Executiva ficou composta por Daniel Orlando Cachola, da Auto Peças Iletrocar, como primeiro vice-presidente; José Ricardo Buosi, da Mercearia Kibon, como segundo vice-presidente; Denilson Fonseca Fracari, da JTR Contábil, como primeiro tesoureiro, Arthur Moneda de Freitas, do Auto Posto 1º de Maio, como segundo tesoureiro, Sérgio Luiz Mazuco, da Carroceria Mazuco, como primeiro secretário e Marcelo Feriato da Silva, da Casa das Roupas, como segundo secretário.

No Conselho Deliberativo estão Ademir Peres, Alessandro Garcia Vigo, Antônio Sérgio da Silva, Danusa Aparecida Cachola, Donizete Fernandes Bernardelli, Hélio Donizetti Lopes de Almeida, Iletro Cachola, Ivanildo Costa dos Santos, José Antônio Fabiano, Luis Carlos Martins, Marcelo Ambiel Barros, Natalino Elídio Silva Júnior, Nilson Adão, Tadeu Fernando Ligabue e Valter Luiz Bueno Júnior.

À Gazeta de Vargem Grande, o atual presidente falou sobre os planos para o próximo mandato. “Agora, nosso objetivo é continuar com o trabalho que já estamos realizando. Estamos prestando Assessoria do Trabalho e modificando toda a empresa. Vamos continuar com nossos convênios, que dão desconto em locais como Wizard e universidades, sendo que recentemente conseguimos convênio com a Unifeob. Traremos a parte de exames também, como audiometria, onde a empresa está arrumando os aparelhos e na segunda-feira, dia 30, começarão a fazer o serviço”, disse.

“Continuaremos com o programa de Jovem Aprendiz e estágios, que têm um bom retorno para nós. E também o cartão CNPJ, pois a nossa ideia é que o empresário chegue ali e saia com tudo pronto. Temos que trazer os associados, fortalecer a ACI e colocar um preço justo pelos serviços”, completou.

Ele comentou sobre a eleição. “Como só havia a nossa chapa inscrita, não teve nem eleição. Não é fácil montar uma chapa, pois além de sete pessoas na diretoria, você precisa arrumar 15 conselheiros, então é trabalhoso e nós conseguimos. A ACI está bem, está evoluindo, temos dinheiro em caixa e estamos conseguindo trazer ainda mais serviços”, pontuou.

A ACI

Conforme Marcelo explicou, o serviço de medicina e segurança do trabalho é prestado na ACI pela empresa Asseg Consultoria em Segurança do Trabalho, com 15 anos de experiência na área. A empresa aborda engenharia, segurança do trabalho e medicina ocupacional, que será o próximo empreendimento a ser inaugurado.

Assim, os empresários podem obter todos os exames em apenas um local. A equipe é composta por técnicos de segurança do trabalho, especialista em e-social, engenheiro civil, auxiliar administrativo, engenheiro de segurança do trabalho e outras competências.

Entre os benefícios da ACI, há os convênios, sendo o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) – Boa Vista, um banco de dados, a Accredito – Cartão Alimentação, que substitui cestas básicas e tickets, medicina ocupacional, com exames clínicos como admissão, exames como audiometria, encaminhamento para especialistas e outros, Accredito – Sociedade de Crédito Direto, com crédito e serviços para micro e pequenas empresas e validação de Certificado Digital.

Além disso, também há o Plano de Saúde Coletivo Empresarial, Convênio de Oftalmologia, descontos para estudar na Wizard, Colégio Vitória, Unip, Unifeob e Unifae.

A ACI também conta com o Programa de Educação Profissional para a contratação de estagiários, Videoteca com vídeos para treinamento, locação de auditório, auxílio em caso de roubo, furto e afins, e cadastramento para vagas de emprego.