Inauguração

Está prevista para esta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, às 18h, a inauguração da quadra de esportes conhecida como ‘Areninha’, que fica na Cohab Nova Vargem Grande. Ela levará o nome de José Carlos Cassiano Pereira, o ‘Zé Carlão’ e terá a presença do deputado estadual Sebastião Santos e da secretária de Esportes do Estado, coronel Helena dos Santos Reis.

Entusiasmado

O vice prefeito Celso Ribeiro é só entusiasmo com a construção do lago do Zecão. Nas horas de insônia, ele aproveita para pesquisar dados a respeito do melhor aproveitamento do que se pode fazer no entorno do lago, que possam melhorar o meio ambiente, tornar a cidade mais procurada no futuro pelo seu turismo, além do lazer e do esporte que o novo reservatório de água vai poder propiciar aos moradores de Vargem Grande do Sul.

Discussão saudável

Foi boa a reunião dos vereadores com os contadores do município e diretores de departamentos da prefeitura, visando a desburocratização para abertura de empresas na cidade. Em dado momento, um dos diretores presentes teve acalorada discussão com um dos contadores, mas tudo terminou bem, prevalecendo os interesses do município e dos seus cidadãos.

Passeando ou fugindo?

Ainda é uma incógnita a situação do ex-presidente Bolsonaro em Orlando, Estados Unidos. Passado quase um mês, não se sabe se ele está passeando ou fugindo do Brasil. As últimas informações dão conta que ele estaria tentando substituir seu visto oficial, pois chegou lá como presidente do Brasil, por um de turista, que lhe permitirá ficar mais 90 dias nos EUA.

Vizinhos

Além de sanjoanenses, também aguaianos estariam entre os denunciados por ataques terroristas aos prédios dos Três Poderes em Brasília no último dia 8 de janeiro.

Continua preso

Segundo apurou o jornal, o ex-prefeito Marcos Cesar de Paiva Aga, de Casa Branca, ainda continua preso no Centro de Ressocialização em Limeira. Ele é acusado de corrupção ativa e passiva, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e organização criminosa.