Gente e Fatos

Daniela

A advogada Daniela de Barros Rabelo celebrou seu aniversário na quarta-feira, dia 25, quando recebeu os cumprimentos do marido Gustavo e dos filhos Felipe e Luísa. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia

A psicóloga Cláudia H. Bertoli Monteiro celebra seu aniversário neste domingo, dia 29, recebendo os cumprimentos de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ciro

O engenheiro agrônomo Ciro Staino Manzoni aniversaria neste sábado, dia 28. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Priscila, de toda a família e dos amigos

Felipe

Felipe Carossi, fisioterapeuta, professor de educação física e presidente do projeto social de futsal Associação Futuro Atleta, comemora a chegada dos seus 32 anos neste sábado, dia 28, recebendo as felicitações da esposa Aline, do filho Yago, da mãe, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Iraci

Iraci Daniel comemora a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 30, ladeada pelo carinho do marido Antônio, dos filhos Rita de Cássia, Ronise e Evandro, dos genros, nora e dos netos. Foto: Arquivo Pessoal

Alessandra

A funcionária pública Alessandra Lodi troca de idade neste domingo, dia 29, recebendo as felicitações dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana

Juliana Luiz, proprietária da Jú Luiz joias em prata e AmaBy Acessórios, troca de idade neste domingo, dia 29, recebendo os parabéns de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Wilson

O comerciante Wilson Gamba Filho brinda a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 30. A frente dos cumprimentos estão a esposa Eunice, os filhos Cristiano e Cecília, o genro Ulysses, as netas Júlia e Helena, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rayssa

Residindo em São José do Rio Preto, a advogada Rayssa Bueno celebra a chegada dos seus 29 anos na sexta-feira, dia 3, quando recebe o carinho do pai Walter, da madrasta Andreza, das irmãs Kathleen e Lauren, da avó Maria e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Neusa

Neste sábado, dia 28, Neusa Isabel Corali Galhardo celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos de amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Leonor Salera Garcia comemorou 83 anos

Dona Leonor Salera Garcia completou 85 anos de idade no dia 10 de janeiro, quando recebeu todo o carinho dos filhos Sílvia, Ana Márcia, Carlos César e Cláudia, dos genros Rubinho e José Flávio, da nora Rosângela, dos netos Aline, Thiago, Bárbara, Marina e Isabela e das bisnetas Sophia e Lara. Fotos: Arquivo Pessoal

Raul Bernadelli de Andrade apagou sua segunda velinha

A comemoração dos dois aninhos do pequeno Raul Bernardelli de Andrade, foi motivo para os pais Laís e Otávio receberem seus familiares em sua residência. A festa aconteceu na última sexta-feira, dia 20, momento em que Raul recebeu todos os mimos dos avós Donizete, Sônia, Celso e Fátima, tios, padrinhos e bisavós. Fotos: Angelino Júnior

Casamento de Vivian e Francisco

Vivian Maria Vieira Campos e Francisco Maciel Corrêa Campos uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia civil e religiosa celebrada na chácara Paluan no último sábado, dia 21. Vivian é filha de Rita de Cássia Gilioli Vieira e Raul Vieira Júnior, e Francisco é filho de Edmara Soares Maciel Oliveira e Eduardo Augusto Corrêa Campos. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo

Enlace de Maria Eduarda e Adriano

O casamento de Maria Eduarda Bonifácio Manoel e Adriano da Silva Carvalhais aconteceu na última sexta-feira, dia 20, em cerimônia civil realizada no Cartório do Registro Civil e o almoço na chácara Tekenfin. Maria Eduarda é filha de Carlos Eduardo Bonifácio Manoel e Joice Aparecida de Oliveira, e Adriano é filho de Amilton Carvalhais e Jucelina Aparecida da Silva de Jesus. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo

Rosiane

Rosiane Aparecida Nogues, na foto junto ao namorado Charles, celebrou seu aniversário no último sábado, dia 21, quando recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Selma

Selma Isabel Otero Polito aniversaria na quinta-feira, dia 2, quando recebe os cumprimentos do marido Norberto, dos filhos Cláudia, Rangel e Natália, dos netos Henrique, Matheus, Isabella, Júlia, Renato, Renata, Gabriela e Enzo e dos genros Renato e Fábio. Foto: Arquivo Pessoal

Carolina e Juliana Miné

A comissária de bordo da United Airlines, Carolina Multini Miné, brinda a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 2, e no dia 14, é a vez de sua irmã, Juliana Multine Miné funcionária do Facebook em São Francisco, California, celebrar seu aniversário. Os cumprimentos ficam por conta dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Eliane

Trabalhando como recepcionista no Hospital de Caridade, Eliane Exposito, festeja a mudança de idade na sexta-feira, dia 3, junto ao marido Ricardo e a filha Emilly. Foto: Arquivo Pessoal

Miguel

O montador industrial Miguel Ângelo Martins festeja a mudança de idade na terça-feira, dia 31, quando recebe as felicitações dos pais Murilo e Elizabeth e dos irmãos Mário e Marcelo. Foto: Arquivo Pessoal

Carla

Carla Vanessa da Silva Oliveira celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 1º, quando recebe o carinho do marido, do filho, da mãe, dos irmãos e de seu sobrinho. Foto: Arquivo Pessoal

Tiago

O estudante de farmácia Tiago Fernandes de Oliveira comemora seu aniversário no próximo dia 1º e recebe as felicitações dos pais José Rita e Regina de Lourdes e em especial do filho Benício. Foto: Arquivo Pessoal

José Vicente

No último domingo, dia 22, José Vicente França aniversariou e recebeu os cumprimentos da esposa Palmira, dos filhos Paulo, Marcos e Luciane, das noras, genro, dos netos Kaique e Júlia, sobrinhos, irmãs e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Fernanda

Na terça-feira, dia 31, Fernanda Aparecida Madrini Bedin troca de idade e recebe o carinho do marido Daniel e da filha Isabella. Foto: Arquivo Pessoal

Cidinha e Zé Novo

Cidinha e Zé Novo celebraram 58 anos de união matrimonial na segunda-feira, dia 23, e na terça-feira, dia 24, Zé Novo comemorou mais um ano de vida. Os cumprimentos ficaram por conta dos filhos Marcelo, Adriane, Patrícia e Alexander, da nora Solange, do genro Luiz e dos netos. Foto: Arquivo Pessoal

Henrique

O arquiteto e urbanista Henrique Dessimone Siqueira celebra a passagem do seu aniversário na próxima terça-feira, dia 31, quando recebe as felicitações da esposa Juliana, com quem divide a foto, dos pais Rita e Benedito, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Leandro

O eletricista Leandro Rodrigues Valverde troca de idade na quinta-feira, dia 2, quando recebe os parabéns da esposa Marina, dos filhos Ana Clara e Kauan, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Andressa

Na terça-feira, dia 31, Andressa Miguel Bertolini brinda a chegada dos seus 40 anos e recebe o carinho dos filhos Guilherme e Miguel, junto na foto, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudio

Cláudio Nascimento comemora seu aniversário no dia 23 e recebe os cumprimentos da esposa Fabiana e dos filhos Gabriel e Isabela. Foto: Arquivo Pessoal