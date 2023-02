Prefeitura de São João abre inscrição para concurso público e processo seletivo

Foi publicado o edital de abertura das inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de São João da Boa Vista. Os interessados têm até o dia 7 de março para se candidatarem às vagas e participar do certame. Para se inscrever, basta acessar o site www.nossorumo.org.br – Instituto Nosso Rumo. O município sanjoanense também abriu processo seletivo para contratar profissionais para quatro cargos.

Para os candidatos com ensino médio, as oportunidades são para Guarda-vidas, com salário de R$ 1.212,45 mais benefícios, para jornada de 20 horas semanais. Há vagas de Técnico em Rede de Dados e Comunicações para candidatos com ensino técnico na área. Salário de R$ 1.755,18 (mais benefícios) para uma jornada de 40 horas por semana. Os dois cargos têm taxa de inscrição de R$ 64,00.

Para ensino superior, as oportunidades são vice-diretor de escola, com salário de R$ 4.429,12/40h semanais; Professor de Desenvolvimento da Educação Básica, com vencimentos de R$ 1.330,00/20h semanais (mais benefícios); Professor de Ensino Fundamental Substituto, salário de R$ 2.055,00/ 30h semanais e Professor de Ensino Infantil Substituto, com salário de R$ 1.712,50/ 25h semanais (mais benefícios). As inscrições custam R$ 85,00.

Processo seletivo

O processo seletivo trata de empregos temporários para Assistente de Desenvolvimento da Infância, Assistente Social, Professor de Ensino Infantil e Psicólogo. As inscrições vão até 7 de março.

Para Assistente de Desenvolvimento de Infância o candidato deve ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.311,42/40h semanais. Já para nível superior, o cargo de Assistente Social apresenta salário de R$ 3.916,21/30h semanais; para Professor de Ensino Infantil, R$ 2.483,75/25h semanais e para Psicólogo, R$ 3.916,21/30h semanais. Há ainda o pagamento de auxílio-alimentação de R$ 500,00.