Prefeitura intensifica vacinação contra febre amarela

Durante o último final de semana, as equipes do Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul realizaram a vacinação contra a febre amarela na zona rural, das 7h às 13h, após o primeiro caso da doença registrado na cidade.

A aplicação aconteceu no sábado, dia 28, e no domingo, dia 29, sendo percorridas as estradas de São Roque da Fartura, de São Sebastião da Grama, do Barro Preto e de São João da Boa Vista. Nos dois dias foram vacinadas 113 pessoas.

Na segunda-feira, dia 31, a equipe de saúde percorreu novamente essas estradas para vacinar as pessoas que não haviam sido encontradas em suas residências.

Durante a semana, o Departamento de Saúde também percorreu outras estradas da Zona Rural para aplicar a vacina.

Além disso, a Prefeitura Municipal está realizando a vacinação contra a febre amarela na cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Todas as pessoas, de 5 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a febre amarela, devem se vacinar. As pessoas acima de 60 anos que não tem problemas de saúde também devem ser vacinados.

Para se vacinar, basta comparecer na sala de vacina do Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, localizado na Rua Mato Grosso, 200, na Vila Polar e na sala de vacina Márcia Coracini, no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, localizado na Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, 97, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

A prefeitura ressaltou a importância da vacinação. “É muito importante que todas as pessoas sejam imunizadas, pois não existem medicamentos para a doença, somente para amenizar os sintomas. A febre amarela tem alta letalidade e pode levar à morte, sendo considerada a mortalidade em 70% dos casos”, disse.

“A vacina contra a febre amarela é segura e considerada a medida mais eficaz para evitar casos graves e mortes pela doença. Depois de ser imunizado, você está protegido por toda vida. A vacina contra a febre amarela é gratuita”, completou.

A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, sendo que a pessoa que recebeu uma dose da vacina antes de completar cinco anos, está indicada a dose de reforço, independentemente da idade que tiver. Essa medida está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Neste sábado tem vacinação

Neste sábado, dia 4, as aplicações ocorrerão das 8h às 13h, na sala de vacina ‘Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na sala de vacina do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jd. Dolores, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Sto. Expedito.

A vacina pode ser aplicada em pessoas de todas as idades. De bebês a 14 anos, 11 meses e 29 dias, receberão a vacina nos postos da Vila Polar e no PPA. Pessoas acima de 15 anos poderão receber em qualquer uma das quatro unidades.

1º caso na cidade

O caso de febre amarela em um senhor de 73 anos, morador da zona rural e não vacinado, foi confirmado na última semana pela Prefeitura Municipal. Ele esteve internado no Hospital de Caridade, mas atualmente está em casa, já recuperado.

O início dos sintomas foi em 22 de dezembro, quando o paciente relatou febre, dor abdominal, mal-estar geral e colúria, coloração escura da urina. Em 24 de dezembro, ele relatou inapetência, ausência da vontade de comer, e aumento do volume abdominal. Ele foi atendido em 25 e 26 de dezembro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com piora do quadro clínico, ele foi internado no dia 27 com icterícia e confusão mental. O homem teve alta hospitalar com cura clínica. O paciente negou deslocamentos e informou não ser vacinado contra a febre amarela.