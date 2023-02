Areninha foi inaugurada na Cohab IV nesta quinta

A Areninha José Carlos Cassiano Pereira – Zé Carlão, construída na praça ao lado da EMEB Nair Bolonha, foi inaugurada na última quinta-feira, dia 2. O nome foi uma homenagem ao Zé Carlão, que dedicou grande parte de sua vida ao esporte, mais especificamente ao futebol.

Na ocasião, muitos populares e políticos da cidade estiveram no local, bem como a Secretária de Estado de Esportes de São Paulo Coronel Helena dos Santos Reis (Republicanos) e o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos).

Estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o presidente da Câmara Municipal Guilherme Contini Nicolau (MDB), os vereadores Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) e Carlos Eduardo Scacabarozi, Canarinho (PSDB), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB) e Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil). Também compareceram diretores dos departamentos da Prefeitura Municipal.

O projeto Areninha é executado pela Secretaria de Estado de Esporte, com espaços compostos por campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancadas.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) assinou o convênio em fevereiro de 2022, através da intercessão do deputado estadual Sebastião Santos, junto a Secretaria de Esportes. Em contrapartida a Prefeitura Municipal realizou a limpeza do local e preparação do terreno.

Após pintura, grama sintética instalada, sinalização e alambrado, o local está apto para receber toda a população para a prática esportiva.

O prefeito Amarildo agradeceu a presença de todos e falou da importância da inauguração deste espaço. Ele agradeceu a parceria da Coronel Helena e do deputado Sebastião Santos.

O vice-prefeito Celso Ribeiro ressaltou a importância do esporte na vida de uma criança. Ele contou que conheceu Zé Carlão há mais de 30 anos e que ele sempre correu atrás para ajudar o seu time e colocar o esporte para frente. “Era uma pessoa dedicada, que faz tanta falta para a cidade.

O presidente da Câmara, Guilherme, pontuou que o espaço é muito importante para a cidade, principalmente para os moradores da Cohab, que foram beneficiados com o projeto da Areninha através do deputado Sebastião Santos, a pedido dos vereadores Danutta, Fernando e Maicon, do Republicanos, e, através do deputado Sebastião Santos, Vargem pôde ser contemplada. O vereador fez o pedido de uma Areninha para a Vila Polar.

A Coronel Helena agradeceu por toda a recepção e falou sobre o projeto. “Uma grande alegria participar desse momento com todos vocês da entrega desse equipamento que será muito bem utilizado por toda a população. Eu sinto uma grande gratidão por estar aqui”, comentou.

O deputado estadual Sebastião Santos falou sobre a importância do Projeto Areninha, relatando à Coronel Helena como era o espaço anteriormente. “Quando chegamos neste local, havia um jogo de futebol coordenado por uma menina com garra diferenciada, que lutava, gritava e colocava os jogadores para frente, só que o local ainda inadequado, era uma quadra que o piso já tinha levantado. Tinha lugar que estava com desnível, alguns deles jogando sem sapatos, sem nada, podendo machucar os pés, e o alambrado estava todo destruído, além de que não havia iluminação, era muito precário”, disse.

“Coronel, você tem lutado, levado essa vontade para que na política pensemos em contribuir mais. Você poderia estar em casa se divertindo, mas você está deixando parte da sua vida para poder fazer mais por pessoas que talvez você verá apenas uma vez, mas elas vão lembrar com certeza do que você já fez. Com essa Areninha para esporte, temos muitos jovens esperando muito de você: o primeiro toque na bola, o primeiro apito, a primeira largada. Então nós, do Republicanos, contamos com você e apoiamos você para fazer a melhor gestão no esporte da cidade”, completou.

A filha do Zé Carlão, Mariana, agradeceu a homenagem em nome de sua família e também dos amigos. “Estamos muito felizes, tenho certeza que meu pai está muito feliz com isso e ele vai ser um representante muito especial para essa quadra. Eu gostaria de agradecer ao prefeito, ao vice prefeito e a todos que colaboraram com essa homenagem. Muito obrigada”, finalizou.

Após, os presentes inauguraram o espaço, com o descerramento da placa. Em seguida, houve uma apresentação de basquete das crianças do projeto Aluno Nota 10. O torneio inaugural da Areninha teve início às 19h, com jogo entre Cohab e III Vilas, que terminou com empate de 5 a 5. Às 19h30, Vargeana venceu os Meninos do Botafogo por 4 a 3. Em seguida, às 20h, a Quadrinha Cohab 5 venceu o Liverpool por 5 a 4. Às 20h30, o Milionários goleou o Unidos da Vila por 10 a 3.

Para esta sexta-feira, dia 3, estavam previstas as semifinais do Torneio Inaugural. Às 19h, Cohab e Vargeana se enfrentariam e, às 19h30, Milionários e Quadrinha Cohab 5 iam ao campo. Até o fechamento desta edição, os jogos ainda não haviam acontecido.









Para finalizar a cerimônia, houve o descerramento da placa inaugural. Foto: Prefeitura