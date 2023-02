Domingo, dia 5, começa a 9ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol

Os principais times do futebol amador de Vargem Grande do Sul iniciam neste domingo, dia 5, a disputa da 9ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol, Taça Sicoob Crediçucar 2023, um dos mais importantes torneios de futebol da região, que é organizado pela Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da prefeitura.

No ano passado, foi realizada a final do torneio que teve início em 2020 e que teve que ser suspenso por conta da pandemia da Covid-19. O campeonato foi retomado depois de dois anos, nos jogos decisivos. A final foi realizada no dia 8 de maio, quando o time JCN, de São João da Boa Vista, venceu a equipe da Sociedade Esportiva Sanjoanense nos pênaltis.

Abertura

O jogo inaugural da edição 2023 da Taça dos Campeões Regionais, será o jogo entre o Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras e o Botafogo, de São João da Boa Vista, às 8h15, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, onde todos os jogos do torneio serão disputados. Ainda no domingo, às 10h, jogam o atual campeão, Grupo JCN contra o Vasco, de São José do Rio Pardo. À tarde, às 14h, se enfrentam o Beira Rio, de São Sebastião da Grama e o Camisa 10, de Tambaú. A rodada termina com o clássico entre o atual campeão municipal, a Associação Atlética Vargeana e o Santana FC, às 16h.

Grupos

Neste ano, estão no Grupo A os times Grupo JCN (São João da Boa Vista), Vasco (São José do Rio Pardo), Beira Rio (São Sebastião da Grama) e Camisa 10 (Tambaú). Fazem parte do Grupo B a Associação Atlética Vargeana (Vargem Grande do Sul), Santana (Vargem), Vila Nova (Santa Cruz das Palmeiras) e Botafogo (São João). Por fim, integram o Grupo C os times Ponte Preta (São José), Guará (Casa Branca), Borussia (São João) e Boa Esperança (Grama).

Últimos campeões

A Taça dos Campões Regionais é realizada desde 2013 e sempre atraiu bom público ao Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, onde tradicionalmente acontece. Na primeira edição, o campeão foi o Pratinha FC, no ano seguinte, o troféu foi levantado pela Vargeana. Já em 2015, o Columbia/Cantoia, de Palmeiras, foi o campeão.

Na edição do ano seguinte, o vencedor foi o Vasco, de São José. Em 2017, o torneio foi vencido novamente pelo Pratinha. O campeão de 2018 foi o Vila Nova, de Aguaí. O JCN venceu a edição disputada em 2019 e a de 2020, que foi concluída em 2022.