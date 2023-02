Finais do Amador de Futebol foram marcadas por bons jogos

No último final de semana, o Campeonato Amador de Futebol chegou ao fim após 55 jogos emocionantes no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. A disputa final aconteceu na sexta-feira, dia 27, para a série bronze, e no domingo, dia 29, para as séries prata e ouro.

Unidos da Vila B enfrentou o Aliança na sexta, sendo campeão da série bronze nos pênaltis por 4 a 2, após um jogo que empatou em 0 a 0. Estiveram presentes para a premiação o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o Vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB).

Na série prata, o jogo entre Sambaí.com e TCM FC também terminou em empate por 2 a 2. Nas penalidades, Sambaí venceu de 6 a 5.

A Associação Atlética Vargeana sagrou-se campeã da série ouro em um jogo contra o time Santana FC, que terminou em 4 a 0.

Na premiação para as categorias ouro e prata estiveram presentes o Prefeito Amarildo, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) e os vereadores Serginho, João Batista Casimiro, o Parafuso (PSD) e o presidente da Câmara Guilherme Contini Nicolau (MDB).

Foram premiados também os destaques do campeonato. O atleta Caue Weslei Bento, do Unidos da Vila levou o prêmio de revelação do campeonato. O goleiro destaque foi para Igor do time da Vargeana e o artilheiro revelação foi para o centro avante Luisinho do time da Vargeana.

À Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, Luís Carlos Garcia, ressaltou que o campeonato foi um sucesso. “Foram 55 jogos, 350 atletas, 50 dirigentes e 14 equipes do município. No domingo o campo estava lotado, fazia tempo que a Vargeana não lotava. E essa questão de dividir em três séries deu oportunidade para todo mundo conseguir jogar. Os problemas que tiveram são normais, mas na maioria das vezes os jogos foram bem tranquilos”, disse.

O diretor agradeceu a participação de todas as equipes, seus dirigentes e a presença das torcidas.