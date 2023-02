Leonardo Martins conquista ouro na Bolívia

O atleta vargengrandense Leonardo Martins, integrante da elite brasileira de luta de braço, disputou no último final de semana o campeonato Gabriela Vasconcelos Internacional Tournament III, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Leonardo confirmou seu favoritismo, conquistando medalhas de ouro ao derrotar seus adversários nas disputas de cada braço. Com o resultado, o atleta conseguiu uma vaga para um dos principais campeonatos do mundo, o Est vs Wes Armwrestling, nos Estados Unidos.

Leonardo Martins sempre quis lutar fora do Brasil, em busca de novos conhecimentos, experiências e novos títulos. Atrás desses sonhos, ele teve a oportunidade de participar do torneio na Bolívia, que foi disputado no dia 28 de janeiro, último sábado. O torneio contou com a presença de participantes de oito países.

O atleta de Vargem foi um dos destaques do torneio, sendo apresentado pela divulgação do campeonato em suas redes sociais como um lutador com renome internacional. “Leo Martins: este grande atleta brasileiro se prova cada vez mais forte e segue conquistando títulos importantes e reconhecimento na América do Sul”. Leonardo disputou na categoria de 90 kg, competindo tanto com o braço direito, quanto com o esquerdo e foi o campeão invicto com os dois braços.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele contou que foram três meses de preparação e treinamento intenso para o campeonato, com cuidado específico com alimentação, suplementação, foco e disciplina para enfrentar o torneio. “Esse evento foi de uma expectativa muito grande, porque até então eu nunca havia saído do Brasil. Eu me preparei cerca de três meses para poder jogar e eu me senti como se estivesse jogando pela primeira vez na vida, pois foi tudo muito diferente”, contou.

Em sua categoria, estavam 15 atletas e para chegar às medalhas de ouro, Leo venceu adversários da Costa Rica, Colômbia e da Bolívia. “Essa conquista foi inédita. Essa vitória significa muito não só pra mim, mas pro meu irmão também, pois creio que as portas daqui pra frente vão se abrir”, avaliou o atleta, fazendo referência ao seu irmão, o também lutador e campeão nacional Leandro Veloster. “Com essa vitória, eu consegui uma classificação para os Estados Unidos. Então foi uma vitória histórica”, ressaltou. O atleta agradeceu ao apoio da prefeitura de Vargem Grande do Sul, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, ao vereador Maicon Canato e demais apoiadores.

O atleta comentou ainda que em fevereiro, disputa no dia 11 um desafio de luta de braço em Campinas e agradeceu a todos seus amigos de treino, em especial seu irmão Leandro Veloster, e também todos que o apoiaram e torceram por ele.