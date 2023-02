Casa da Família Longuini ainda aguarda decisão da Justiça

A compra de dois imóveis pertencentes à Família Longuini, na esquina da Praça Washington Luís com a Rua do Comércio, com o objetivo de ser um centro especializado de apoio a alunos da rede municipal com dificuldade de aprendizagem, foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal em sessão realizada em 22 de agosto de 2022. Conforme apurou o jornal, até o momento o imóvel ainda não foi adquirido pela prefeitura.

O imóvel já foi desapropriado pela Prefeitura, mas o valor ainda está sendo discutido na Justiça, uma vez que a família contestou o preço.

No início de agosto, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) enviou à Câmara o Projeto de Lei 89/2022 que autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar de R$ 1.643.127,10, para a aquisição da casa pertencente à Família Longuini, ao lado da Prefeitura Municipal.

No local, a prefeitura planejava instalar o Centro Especializado de Apoio a Crianças com Dificuldade de Aprendizagem, onde seriam realizadas avaliações educacionais multidisciplinares nas especialidades de fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e assistência social e também apoio à Divisão de Alimentação Escolar.

Este novo local prometia atender à alta demanda de crianças com dificuldades de aprendizagem e atrasos no desenvolvimento na Rede Municipal de Ensino de Vargem Grande do Sul, com o intuito de realizar avaliação e intervenção em crianças que não possuam diagnóstico médico, nos dizeres do prefeito à justificativa ao projeto.

Pela proposta apresentada, uma equipe multidisciplinar contando com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogos e assistente social atuaria nos casos e uma vez diagnosticado o problema envolvendo o aluno, posteriormente ele seria encaminhado para a Saúde, que após os devidos estudos e exames, providenciaria um laudo diretamente relacionado à queixa. O laudo gerado acompanharia essa criança ao longo de seu desenvolvimento, permitindo a busca de estratégias adequadas para a sua evolução.

“Dessa forma, dentro da rede municipal de ensino, após compreender a necessidade da criança, o professor de sala regular terá subsídios para elaborar estratégias de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento das habilidades escolares da criança”, ressaltou o prefeito aos vereadores na época.

Segundo a justificativa do Chefe do Executivo, que pedia urgência para que os vereadores analisassem o projeto, não existe no município uma instituição que faça o trabalho de avaliação e intervenção multidisciplinar com o intuito de levantar hipótese diagnóstica e apoiar a saúde na elaboração de laudos.

Contudo, apesar da compra ter sido aprovada há mais de cinco meses, o prédio ainda não foi adquirido pela Prefeitura Municipal. À Gazeta de Vargem Grande, a diretora do Departamento de Educação informou que o atendimento continua sendo realizado nas escolas municipais.

O jornal enviou uma série de perguntas à Prefeitura Municipal para saber como está a compra do prédio, o que ainda falta para começarem a atender no local e qual a expectativa para o início do atendimento. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.