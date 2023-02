Em poucas horas, PM recuperou moto furtada

Na madrugada de segunda-feira, dia 30, a Polícia Militar de Vargem Grande recuperou uma moto, poucas horas após ela ter sido furtada. O autor foi identificado e a Polícia Civil prosseguirá no caso.

Durante patrulhamento, os policiais foram solicitados por uma pessoa, dizendo que viu um rapaz empurrando uma moto sem capacete, o que chamou atenção. Segundo o informado, ele estaria indo rumo à Rua Aníbal Mazeto Júnior, no Jardim Cristina.

Como o local é conhecido pelo tráfico de drogas e há conhecimento da equipe policial que uma moradora da rua é conivente com a prática de crimes e criminosos daquela região, os PMs foram à casa. De acordo com a moradora, um rapaz havia deixado a moto em sua sala há pouco tempo.

Ela informou o nome do rapaz. Os policiais constataram que a ignição da moto estava com uma chave mixa no contato. Com isso, a equipe deu voz de prisão à mulher pelo crime de favorecimento.

O proprietário da moto foi contatado e compareceu no local, reconhecendo a moto como sua, exibindo a documentação e a chave original do veículo.

Foi feito patrulhamento nos bairros na tentativa de localizar o autor, porém ele não foi localizado. Após contato com o Plantão Policial, a equipe foi orientada que a motocicleta poderia ser devolvida ao proprietário, apresentando somente a chave mixa, a qual se quebrou dentro do miolo do contato, ficando uma parte retida.

A mulher foi apresentada no plantão, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência de furto de motocicleta, auto localizado e favorecimento real. Após prestar esclarecimentos, ela foi liberada.